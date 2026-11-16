Sfera Ebbasta annuncia il nuovo album con un maxi-poster sul palazzo Aler a Cinisello. Ma i residenti si ribellano: «Sfrutta la città»

L’appuntamento per radunare i fan si è rivelata un'iniziativa per svelare l'uscita anticipata di Pursangue. La mossa promozionale divide il quartiere, tra disagi alla viabilità e polemiche politiche

Un “raduno” di fan si è trasformato in un’operazione di marketing a cielo aperto. Sui social Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, aveva allertato i suoi fan annunciando: «Domani ore 14 a Cinisello zona Crocetta. Dove tutto è iniziato. Ci vediamo là», accompagnando il tutto con l’emoticon del diavoletto. Una volta arrivati in via Friuli, i ragazzi accorsi per incontrare il loro idolo non hanno trovato Sfera, ma un imponente schieramento di forze dell’ordine e un maxi poster che ha interamente rivestito la facciata di un palazzo Aler, edificio destinato alla riqualificazione con il progetto Entangled. L’affissione non serviva come raduno, ma per svelare in anteprima l’uscita del nuovo album Purosangue, anticipata a venerdì prossimo, 20 novembre, rispetto alla data dell’11 dicembre inizialmente prevista.

Perché Sfera è legato alla periferia milanese

Originario di Sesto San Giovanni, Sfera torna spesso nei luoghi che hanno segnato i suoi esordi e i suoi video più celebri. Già nel 2020 aveva scelto la zona per lanciare l’album Famoso, confermando un rapporto viscerale con il territorio. La nuova mossa, invece, arriva dopo i festeggiamenti per il decennale della sua carriera a San Siro e anticipa il nuovo tour prodotto da Vivo Concerti, in partenza il 27 gennaio da Jesolo con nove date tra Torino, Roma, Milano e Bologna fino al 5 marzo.

Le critiche dei cittadini e di Avs

Il suo legame con i luoghi della periferia milanese, però, continua dividere l’opinione pubblica tra chi vede un tributo alle origini e chi denuncia operazioni di autopromozione a scapito del quartiere. L’iniziativa in via Friuli ha scatenato innanzitutto la reazione dei residenti, tra questi Cetty che, di fronte all’intervento di polizia, carabinieri e vigili urbani, ha pensato «a un allarme bomba». Soprattutto ha lamentato che con strade bloccate e le transenne «un intero quartiere è stato cristallizzato. Assurdo».

A scagliarsi contro l’iniziativa è stato anche Gaetano Petronio, esponente di Avs, che ha duramente criticato il rapper: «Il disco viene prima delle persone, che probabilmente non sono state neanche avvisate». E soprattutto ha denunciato che non è la prima volta che «Sfera usa Crocetta e i suoi abitanti a fini promozionali», per esempio Petronio ricorda che il rapper ha «coperto balconi e finestre di case popolari, un'”opera d’arte” che ha messo in secondo piano le vite di chi ci abita». Il tutto, secondo l’esponente AVS, «sempre con lo stesso messaggio: lui ce l’ha fatta, ora c’ha il grano e gli altri vengono dopo, in secondo piano. Ricoperti di Sfera Ebbasta».

La risposta di chi ha curato l’iniziativa

Dal canto loro, il team della Hdar srl, che ha curato l’operazione, ha sostenuto di essere «orgogliosi di aver montato a Cinisello Balsamo il ponteggio scelto per l’annuncio del nuovo album di Sfera Ebbasta». Ha poi precisato che dietro la mossa c’è stata «sicurezza, precisione e lavoro di squadra, sempre ad altezze da record».