L'azione legale è per l'ostacolo alla riparazione e al ricondizionamento dei prodotti: una strategia per incrementare le vendite

Apple dovrà comparire in giudizio a Parigi nel giugno 2027 con l’accusa di aver orchestrato l’obsolescenza programmata di diversi modelli di iPhone. Impedendo così ai proprietari di ripararli al di fuori dei centri assistenza ufficiali. La notizia è stata data dall’agenzia France Presse, che ha citato una fonte vicina al fascicolo giudiziario.

L’ostacolo alla riparazione e al ricondizionamento

L’azione legale contro il colosso statunitense – incentrata sull’«ostacolo alla riparazione e al ricondizionamento» – rappresenta un precedente assoluto. La notizia è stata accolta con favore dall’associazione “Halte à l’obsolescence programmée” (HOP), che aveva presentato denuncia il 7 dicembre 2022. Apple ha replicato: «Respingiamo fermamente queste accuse infondate». La procura ha citato in giudizio due entità societarie, che dovranno comparire per un processo di quattro giorni a partire dal 17 giugno. Si tratta di Apple Distribution International e della casa madre Apple Inc.

Incrementare le vendite

L’accusa contesta loro di aver impedito la riparazione di una serie di modelli per oltre due anni e mezzo, da novembre 2021 a luglio 2024. Sempre secondo la fonte, l’azienda di Cupertino avrebbe configurato il software dei propri smartphone in modo da «rendere impossibile la riparazione o il ricondizionamento […] al di fuori dei circuiti autorizzati».

L’obiettivo sarebbe stato quello di incrementare le vendite del prodotto di punta di Apple e il fatturato della multinazionale, che oggi supera i 400 miliardi di dollari l’anno, di cui la metà generata proprio dalla vendita degli iPhone. Secondo la fonte vicina al dossier si sospetta che, per raggiungere i propri obiettivi, gli ingegneri di Apple abbiano fatto in modo che il sistema operativo dei telefoni «verifichi il numero di serie dei componenti». Arrivando a disattivare alcune funzionalità in caso di riparazioni «al di fuori del circuito» ufficiale.

Cos’è l’obsolescenza programmata

Per obsolescenza programmata si intendono le tecniche adottate dai produttori per ridurre deliberatamente la vita utile dei propri articoli elettronici, costringendo così i consumatori a gettare via i prodotti e ad acquistarne di nuovi più frequentemente.