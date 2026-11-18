L'esercito israeliano annuncia un'operazione contro le infrastrutture di Hamas. I mezzi blindati raggiungono la principale arteria stradale della Striscia, mentre le famiglie lasciano le proprie abitazioni

L’esercito israeliano ha avviato mercoledì 18 novembre una nuova operazione terrestre nel centro della Striscia di Gaza, ordinando l’evacuazione delle aree di Bureij e Nuseirat. Secondo i media palestinesi, è la prima operazione di questa portata dall’entrata in vigore del cessate il fuoco nell’ottobre 2025.

I carri armati sulla strada Salah al-Din

I mezzi israeliani si sono spinti fino alla strada Salah al-Din, una delle principali arterie che attraversano Gaza da nord a sud. Secondo alcuni testimoni citati da Reuters, i carri armati hanno raggiunto un tratto della strada a ovest della cosiddetta Linea Gialla, il confine stabilito dall’accordo di tregua che delimita le zone della Striscia rimaste sotto il controllo militare israeliano. Carri armati e bulldozer sono stati avvistati nella zona centrale della Striscia. L’avanzare dei mezzi è accompagnato da bombardamenti d’artiglieria e spari, mentre i residenti cercano di allontanarsi dalle aree interessate.

A ordinare l’evacuazione è stato il Cogat, l’organismo israeliano che coordina le attività governative nei Territori palestinesi. «L’Idf ha avviato un’operazione militare contro le infrastrutture terroristiche nella Striscia di Gaza centrale, nell’area circostante la Linea Gialla», si legge nel messaggio diffuso in arabo. Il comando israeliano ha disposto anche la chiusura di alcuni tratti della Salah al-Din, invitando i civili a non avvicinarsi fino a un nuovo avviso.

Heartbreaking videos from central Gaza amid a huge wave of displacement. — Abubaker Abed (@AbubakerAbedW) November 18, 2026

La Linea Gialla e la tregua che rischia di saltare

L’operazione arriva dopo settimane di incursioni e movimenti di mezzi militari lungo la Linea Gialla. Già negli scorsi giorni erano state segnalate nuove avanzate e operazioni israeliane nel centro della Striscia. Ma questa volta è lo stesso esercito ad aver annunciato pubblicamente un’operazione terrestre in settori situati anche a ovest della linea di demarcazione prevista dall’accordo dell’ottobre 2025.

Il cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti, aveva interrotto le grandi operazioni militari, senza però porre fine alle violenze. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, dall’inizio della tregua sono stati uccisi almeno 1.600 palestinesi. Israele accusa Hamas di essersi riorganizzato e riarmato in questi mesi. Il movimento palestinese sostiene invece che siano le operazioni israeliane a compromettere l’accordo.

Il giorno prima della nuova avanzata, il Board of Peace, l’organismo incaricato di seguire l’attuazione del piano americano per Gaza, aveva presentato al Consiglio di Sicurezza dell’Onu un rapporto dai toni allarmanti: Israele e Hamas, secondo il documento, non hanno rispettato pienamente gli impegni assunti. Senza passi avanti concreti, avvertiva il documento, il cessate il fuoco rischia di crollare. Il giorno dopo, sulla strada Salah al-Din, sono tornati i carri armati.