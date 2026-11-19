I sondaggi: gli italiani non vogliono più mandare armi all’Ucraina
Un’indagine di Youtrend per Sky Tg 24 dice che gli italiani sono contrari alle armi all’Ucraina. Il 39%, la maggioranza relativa, si dichiara infatti per la cessazione dell’invio di armamenti e anche di finanziamenti, rappresentando la fetta più cospicua del campione. Ma a questa percentuale si può aggiungere un altro 19% che vorrebbe fermare l’invio di armi ma continuare a fornire un sostegno economico.
I sondaggi sulle armi all’Ucraina
Solo il 23%, fa notare Il Fatto, vuole continuare a inviare armi senza truppe. Un 4% vorrebbe infine l’invio diretto di soldati e il 15% non sa o non risponde. Quasi due terzi degli italiani è favorevole a sospendere l’invio di armi con una fetta che propende invece per il sostegno economico. Ovvero la discussione all’interno del Campo Largo. Sempre secondo un sondaggio di YouTrend il 77% degli italiani condivide le proteste sul carovita.
La Patrimoniale
Invece una rilevazione di Izi, società di consulenza e analisi economica e sociale, dice che quasi l’84% degli italiani tasserebbe i patrimoni da oltre 10 milioni una tantum. Un sondaggio di Piazzapulita indicava che il 69,4% degli italiani si direbbe d’accordo per una tassa sui patrimoni superiori a 5 milioni di euro. Infine un’indagine di Alessandra Ghisleri (Euromedia Research) per La Stampa registrava il favore di un italiano su due alla patrimoniale.