L'ex primo ministro francese durante Jacques Chirac ha ufficializzato la sua candidatura all'Eliseo, presentandosi come alternativa a Macron, Mélenchon e Le Pen. Tra le sue priorità un ruolo più forte del presidente, il rilancio dell'economia e il rafforzamento dell'Unione Europea

Dominique de Villepin ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Salgono così a 38 i candidati all’Eliseo. «Sono candidato», ha dichiarato l’ex primo ministro durante una conferenza stampa a Parigi. Denunciando in particolare una «situazione di marciume» nel Paese, de Villepin si presenta come un’alternativa al macronismo, a La France insoumise di Jean-Luc Mélenchon e al Rassemblement national di Marine Le Pen. Una candidatura ufficializzata oggi, ma che l’ex primo ministro prepara da oltre due anni, in particolare attraverso la creazione, nel giugno 2025, del suo movimento politico, La France humaniste.

"Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027", annonce officiellement Dominique de Villepin depuis la maison de l’Amérique latine, à Paris, vendredi 20 novembre. #canal16 https://t.co/mGDl3Ol5pY — franceinfo (@franceinfo) November 20, 2026

Chi è Dominique de Villepin

Dominique de Villepin ha 73 anni ed è una figura di rilievo della destra francese. Ex membro dell’UMP, il partito diventato poi Les Républicains, ma nel 2025 ha lanciato il proprio partito. È stato primo ministro sotto la presidenza di Jacques Chirac dal 2005 al 2007, dopo aver ricoperto la carica di ministro degli Affari esteri. È ricordato soprattutto per il suo discorso all’Onu del 2003, quando si oppose a un intervento militare in Iraq. All’epoca, gli Stati Uniti accusavano il regime iracheno di possedere armi di distruzione di massa e sostenevano la necessità di un’operazione militare. La Francia, invece, difendeva una soluzione diplomatica e chiedeva di proseguire le ispezioni dell’Onu.

Negli ultimi mesi, l’ex primo ministro ha moltiplicato le prese di posizione, in particolare sulla guerra a Gaza, denunciando la politica del governo israeliano. Sul piano economico, sostiene una riforma fiscale e una migliore ripartizione degli utili delle imprese tra i dipendenti. De Villepin aveva già tentato di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2012, ma non era riuscito a raccogliere le 500 firme di sostegno da parte di rappresentanti eletti, necessarie per presentare ufficialmente la candidatura.

Il programma e le proposte per l’Eliseo

De Villepin ha giustificato la sua candidatura con la necessità di rispondere alla situazione di un «Paese in sofferenza». Una sofferenza che, secondo l’ex primo ministro, va dalla situazione sociale alle finanze pubbliche, dalla politica alla «regressione ecologica», fino alle crisi internazionali. Durante la conferenza stampa ha poi presentato alcune delle sue proposte, insistendo in particolare sul ritorno dello Stato e sull’obiettivo di «ripristinare la funzione presidenziale».

Ha anche sottolineato la necessità di una trasformazione economica del Paese, puntando soprattutto sullo sviluppo delle tecnologie ecologiche. Un altro obiettivo, come riporta Le Monde, è quello di ridurre il debito e il deficit pubblico. Per farlo, propone una legge di programmazione pluriennale che, secondo quanto dichiarato, dovrebbe consentire di riportare il deficit al di sotto del 3% del Pil entro il 2031. L’ex primo ministro ha poi insistito sulla necessità di rafforzare i legami tra i Paesi europei, sottolineando che l’Europa deve «rimettersi in moto». Per questo, tra le proposte avanzate c’è la creazione di un consiglio di sicurezza che riunisca i cinque maggiori Paesi europei, con l’obiettivo di «concludere insieme un patto di sovranità».

Una corsa all’Eliseo sempre più affollata

A circa cinque mesi dal primo turno, previsto per il 18 aprile 2027, la corsa all’Eliseo è più affollata che mai e il numero degli aspiranti candidati potrebbe ancora aumentare. Per partecipare alle elezioni presidenziali francesi è necessario ottenere 500 firme di sostegno da parte di rappresentanti eletti, provenienti da almeno 30 dipartimenti e presentarle al Consiglio costituzionale entro il venerdì prima del primo turno.

Villepin non è neanche l’unico ex primo ministro candidato a queste elezioni. Ci sono già Édouard Philippe e Gabriel Attal, due ex primi ministri di Emmanuel Macron, e Bernard Cazeneuve, che ha guidato il governo durante la presidenza di François Hollande. E oltre i partiti più conosciuti ci sono anche numerose candidature da partiti più piccoli o nuovi. Solo poche settimana fa, anche il pluricampione olimpico di judo Teddy Riner ha annunciato la sua corsa all’Eliseo con il suo partito «La Francia che vogliamo» che definisce «né di destra né di sinistra».