Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniJannik SinnerMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ESTERICorte di CassazioneFranciaMarine Le Pen

Le Pen: «Mi candido e ricorro in Cassazione»

07 Luglio 2026 - 20:22 Francesca Milano
Le Pen
Le Pen
L'annuncio durante il telegiornale di Tf1
Google Preferred Site

Marine Le Pen ha annunciato di voler «ricorrere alla Cassazione» contro la condanna confermata in appello. Secondo Le Pen, «due giurisdizioni possono sbagliare entrambe, per questo ricorrerò in Cassazione».

L’annuncio è avvenuto in collegamento con il telegiornale di Tf1 della sera.

Marine Le Pen ha annunciato anche che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà «senza indossare il braccialetto elettronico», come prescritto oggi dalla Corte d’Appello che ha confermato la sua condanna.

Parlando di Jordan Bardella, Le Pen ha detto: «Io e Bardella ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Lui, con la sua energia, sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà le cose in Francia».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Il sindaco di Panama ha nascosto gli AirTag negli aiuti umanitari per il Venezuela per vedere dove finisce davvero la beneficenza

2.

Perché Trump ha insultato di nuovo Giorgia Meloni, la Nato come bancomat Usa e l’ultimo attacco prima del vertice. La reazione del governo

3.

Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei Moretti cacciato da scuola: le pressioni degli altri genitori e le polemiche sul costo della retta

4.

Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme pubblicato sui social

5.

Cos’è il «restraining order», la misura citata da Trump contro Meloni: negli Usa tutela le vittime di stalking e molestie

leggi anche
le-pen-condannata-ineleggibilità
ESTERI

Marine Le Pen condannata in appello, ma può correre per l’Eliseo: c’è l’ostacolo del braccialetto elettronico

Di Alessandra Mancini
Christine Lagarde
ESTERI

Christine Lagarde punta all’Eliseo? L’addio in anticipo alla Bce e il dopo-Macron: «La Francia avrà bisogno di coraggio»

Di Simone Disegni
Esplosioni vicino all'hotel di Macron a Damasco
ESTERI

Esplosioni vicino all’hotel di Macron, il boato durante la visita a Damasco: «È al sicuro» – Il video

Di Giulia Norvegno