Le Pen: «Mi candido e ricorro in Cassazione»

L'annuncio durante il telegiornale di Tf1

Marine Le Pen ha annunciato di voler «ricorrere alla Cassazione» contro la condanna confermata in appello. Secondo Le Pen, «due giurisdizioni possono sbagliare entrambe, per questo ricorrerò in Cassazione».

L’annuncio è avvenuto in collegamento con il telegiornale di Tf1 della sera.

Marine Le Pen ha annunciato anche che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà «senza indossare il braccialetto elettronico», come prescritto oggi dalla Corte d’Appello che ha confermato la sua condanna.

Parlando di Jordan Bardella, Le Pen ha detto: «Io e Bardella ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Lui, con la sua energia, sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà le cose in Francia».