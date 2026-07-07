Esplosioni vicino all’hotel di Macron, il boato durante la visita a Damasco: «È al sicuro» – Il video

Il presidente francese è il primo leader Ue a mettere piede nella capitale siriana, da quando è stato rovesciato l'ex presidente Bashar al-Assad

A Damasco sono risuonate delle esplosioni martedì mattina, proprio mentre il presidente francese Emmanuel Macron si trovava in visita nella capitale siriana. Secondo quanto riportato da France 24, alcuni ordigni sarebbero esplosi vicino all’hotel in cui il capo dello Stato francese avrebbe dovuto soggiornare, stando a una fonte di sicurezza citata dalla testata. Un giornalista dell’AFP presente sul posto ha confermato di aver udito personalmente il boato, mentre un testimone di Reuters ha raccontato di aver visto del fumo alzarsi nella zona subito dopo lo scoppio. Le autorità hanno reagito chiudendo le strade limitrofe e rafforzando i controlli di sicurezza nell’area.

Alcuni testimoni avrebbero notato il fumo salire da una zona vicina all’hotel dove Macron aveva effettivamente trascorso la notte, nel cuore di Damasco. Non è ancora chiaro se il presidente francese aveva già lasciato la struttura, per recarsi ad alcuni incontri previsti al palazzo presidenziale. La trasferta segna un passaggio politico non da poco, perché Macron è il primo leader dell’Unione Europea a mettere piede nella capitale siriana da quando l’ex presidente Bashar al-Assad è stato rovesciato.

L’Eliseo: «Macron è al sicuro»

Dopo l’allarme scattato per la notizia delle esplosioni vicino all’hotel in cui alloggiava Macron a Damasco, dall’Eliso hanno chiarito che il presidente francese si trova a colloquio con il presidente siriano, Ahmed al Sharaa, ed ha lasciato questa mattina l’hotel Four Season di Damasco prima che si udissero le esplosioni nella zona. Lo hanno constatato giornalisti francesi sul posto. Fonti dell’Eliseo, confermano che «il presidente è al sicuro» e che «il programma della visita continua».