Al secondo vertice bilaterale tra Uk e Ue, Londra e Bruxelles raggiungono tre intese su commercio agroalimentare, scambio delle quote di emissione e mobilità giovanile. Resta aperto il nodo delle rette universitarie

A dieci anni dal referendum che ha portato alla Brexit, Regno Unito e Unione europea hanno raggiunto tre nuove intese nell’ambito dell’accordo di “reset” dei rapporti tra Londra e Bruxelles. Il vertice si è svolto nella mattinata di oggi, venerdì 20 novembre, a Bruxelles e ha riunito il primo ministro britannico Andy Burnham, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa. È il secondo vertice bilaterale tra Ue e Regno Unito da quando Londra ha lasciato l’Unione, il primo risale al 19 maggio 2025, e a Downing Street c’era ancora Keir Starmer. Segna anche un ulteriore passo nel percorso di riavvicinamento all’Europa voluto dal leader laburista, che ha definito l’accordo «storico».

Le intese raggiunte da Uk e Ue nel quadro dell’accordo “reset”

Le intese raggiunte riguardano tre ambiti. Gli standard sanitari e fitosanitari, con l’eliminazione dei certificati e dei controlli oggi obbligatori sugli scambi agroalimentari. Il collegamento tra i sistemi di scambio delle quote di emissione delle due parti, che esenterà i beni prodotti nel Regno Unito o nell’Ue dai rispettivi dazi sul carbonio alle frontiere. Infine, la mobilità giovanile, con l’approvazione dello Youth Experience Scheme. Il programma consentirà a «100mila giovani, europei e britannici, di risiedere per un massimo di tre anni nel territorio dell’altra parte per svolgere attività come lavoro, studi, au pair, volontariato o semplicemente viaggiare, in conformità con i nostri rispettivi quadri giuridici», si legge nella dichiarazione.

Le dichiarazioni del primo ministro britannico Andy Burnham

«Oggi mettiamo un punto a un decennio di deriva e divisioni, riallacciando i rapporti con vecchi amici e instaurando una relazione molto più costruttiva con i nostri vicini più prossimi e il nostro mercato più grande», ha detto Burnham a conclusione del suo intervento. Nella conferenza stampa che è seguita al vertice ha sottolineato che l’accordo è «vantaggioso per entrambe le parti» e per i cittadini. «Per chi fatica con il costo della vita, questa intesa offre la concreta prospettiva che il prezzo della spesa settimanale cominci a scendere», ha affermato.

La possibilità di legami più stretti con l’Ue

Secondo il primo ministro, «il mondo oggi è diverso da com’era nel 2016», l’anno del referendum sulla Brexit, e sia Londra sia Bruxelles si trovano ora «in una posizione diversa». Ha poi aggiunto che «negli ultimi sondaggi nel Regno Unito poco meno di tre quarti delle persone dicono di volere legami più stretti tra la Gran Bretagna e l’Unione europea». Burnham ha però precisato che le tre nuove intese rappresentano «il limite» di quanto si può ottenere nell’attuale legislatura. Qualsiasi legame più stretto con Bruxelles, ha spiegato, dovrà passare dal giudizio dei cittadini alle prossime elezioni politiche.

Von der Leyen pronta a discutere con il Regno Unito l’ampliamento delle relazioni

Soddisfatta anche Ursula von der Leyen: «Abbiamo raggiunto tre accordi fondamentali che molti ritenevano non saremmo mai riusciti a portare a termine». La presidente della Commissione si è detta aperta a discutere con il Regno Unito un ampliamento delle relazioni, anche in vista di un possibile rientro nell’Ue: «Posso solo dire che siamo aperti a un confronto di idee e che accogliamo con piacere questo tipo di riflessione». E ha concluso: «Lo spirito della nostra cooperazione è improntato al reciproco vantaggio. Le nostre economie sono profondamente interconnesse e i nostri popoli sono legati da vincoli straordinari. Il successo dell’uno è nell’interesse dell’altro. È nostra responsabilità trasformare questa vicinanza in forza e prosperità condivise».

Il nodo delle rette universitarie

Per il momento resta fuori dall’accordo il tema delle rette universitarie. Bruxelles chiede che agli studenti Ue si applichino le stesse tariffe riservate ai britannici (le cosiddette “home fees”), ma il governo britannico resiste. L’obiettivo è sciogliere il nodo nel giro di pochi mesi: «Ci siamo dati una scadenza di sei mesi per risolvere la questione», ha detto in mattinata un alto funzionario europeo. Fiduciosa anche von der Leyen: «E per quanto riguarda le tasse universitarie? Ci lavoreremo nei prossimi mesi e, dato che abbiamo già dimostrato in passato di saper trovare soluzioni, sono fiduciosa che riusciremo a trovarne una anche in questo caso».