Il ritrovamento da parte dei militari del nucleo Carabinieri Cites ha fatto scattare la denuncia all’autorità giudiziaria a carico di ignoti per detenzione di animali in grave stato di sofferenza e maltrattamento

Sette serpenti sono stati trovati a Napoli all’interno di un pacco postale, spedito come semplice merce e senza alcuna protezione termica. Dopo la segnalazione dell’Ufficio smistamento postale, sono intervenuti i militari del nucleo Carabinieri Cites di Napoli che hanno accertato la presenza degli esemplari di Pantherophis guttatus, comunemente noto come serpente del grano. Gli animali viaggiavano senza alcun sistema di identificazione o marcaggio, all’interno di un imballaggio ordinario del tutto incompatibile con le esigenze etologiche e fisiologiche della specie.

Cos’è successo dopo il ritrovamento dei serpenti

Al momento del ritrovamento i serpenti erano in grave stato di ipotermia. Per questo sono stati affidati al Centro CRAS dell’ASL Napoli 1, dove il personale medico-veterinario ha prestato le prime cure e provveduto alla loro stabilizzazione termica. Successivamente, i sette esemplari sono stati sottoposti a sequestro penale e lasciati in custodia alla struttura. I militari hanno presentato denuncia all’autorità giudiziaria a carico di ignoti per detenzione di animali in grave stato di sofferenza e maltrattamento. Sono ora in corso le indagini per risalire ai responsabili della spedizione.

Cos’è il serpente del grano

Il serpente del grano è un rettile originario del Nord America, innocuo per l’uomo e caratterizzato da un colore arancione con macchie rosse o marroni bordate di nero. Pur trattandosi di una specie di libera vendita non soggetta alle restrizioni della Convenzione di Washington, il trasporto e la detenzione di questi animali devono comunque avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente a tutela della loro salute e del loro benessere.