Nome e foto del governatore della Banca d'Italia usati per raggirare gli utenti: l'istituto avverte di diffidare dei messaggi che non arrivano dai canali ufficiali

Un falso profilo WhatsApp che sfruttava abusivamente il nome e la foto del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha contattato nei giorni scorsi diversi utenti per cercare di truffarli. A lanciare l’allarme è stata la stessa Banca d’Italia, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito ufficiale.

La disattivazione del profilo e la segnalazione alle autorità

Dagli accertamenti è emerso che lo stesso account era già stato usato in passato per impersonare altri personaggi pubblici. Come avviene di solito in questi casi, Via Nazionale ha chiesto subito la disattivazione del profilo, che è stato rimosso in breve tempo, e ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

Il precedente: i video realizzati con la tecnica del deepfake

Si tratta del secondo caso in pochi giorni. Il 12 novembre, con un altro avviso pubblicato online, la Banca aveva segnalato la circolazione in rete e sui social di alcuni video realizzati con la tecnica del deepfake, che simulavano l’immagine e la voce del governatore. Anche in quell’occasione l’obiettivo era raggirare i cittadini, attraverso messaggi falsi che promuovevano sedicenti piattaforme di investimento.

Le indicazioni della Banca d’Italia per non essere truffati

La Banca d’Italia ha quindi invitato a diffidare di qualsiasi messaggio che non arrivi dai suoi canali ufficiali: il sito internet e i profili istituzionali su YouTube, X (quello della Banca e quello dell’Ufficio stampa), LinkedIn e Instagram. Massima attenzione anche alle richieste che arrivano da profili personali apparentemente riconducibili ai vertici dell’istituto. Prima di rispondere, e soprattutto prima di darvi seguito, l’istituto invita a verificare.

In foto: il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI