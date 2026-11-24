Sono almeno 14 le campagna di phishing legate a possibili vincite in Italia. A rivelarlo è il Cert-Agid, l'agenzia per l'Italia digitale, che sotto le feste di Natale ha registrato un nuovo incremento. Perché è facile cadere nel tranello e come evitare il furto di dati personali

Con l’arrivo delle festività di Natale tornano a circolare via email, WhatsApp e social messaggi ingannevoli che offrono regali o buoni spesa in cambio di un rapido sondaggio, sfruttando marchi noti come Conad, Coop, Leroy Merlin, OBI, Douglas, TIM, Vodafone, MioDottore e Poste Italiane. Nella settimana tra il 14 e il 20 novembre il CERT-AGID, centro dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ha rilevato quattordici campagne di phishing legate a possibili vincite in Italia. Il meccanismo si ripete sempre allo stesso modo. La vittima riceve un messaggio con il logo di un’azienda che informa di essere stato selezionato e invita a cliccare su un link per rispondere a semplici domande sull’esperienza d’acquisto. Ogni risposta permette di vincere un premio che costa solo la spedizione. Ma tale ricompensa non esiste e serve come esca per portare l’utente a pagare pochi euro, permettendo ai truffatori di raccogliere i dati della carta per addebiti successivi o abbonamenti nascosti.

Come riconoscere la truffa

Per evitare di cadere nella truffa, bisogna prestare attenzione agli indirizzi o numeri del mittente, che solitamente sono sospetti oppure hanno domini stranieri e stringhe casuali che non c’entrano nulla con il brand. Negli annunci poi compaiono frasi come «scade oggi» o «ultimi pezzi» che servono a mettere fretta all’utente e spingerlo a completare il sondaggio per ottenere il premio. Anche le finte recensioni di presunti vincitori con foto e nomi inventati fanno parte della scenografia, così come le richieste di inoltrare il messaggio a decine di contatti su WhatsApp per sbloccare il regalo.

Cosa fare se si ricevono i messaggi-truffa

La regola principale è non cliccare sui link e non rispondere al messaggio, evitando anche di inoltrarlo ad amici o gruppi dove qualcuno potrebbe aprirlo per errore. Per verificare la veridicità dell’iniziativa, bisogna consultare il sito ufficiale o l’applicazione dell’azienda e controllare la sezione concorsi e promozioni. Per ulteriori conferme, si possono verificare dettagli riservati che solo il brand conosce, come il numero della carta fedeltà nel caso di Conad, o contattare l’assistenza con i recapiti ufficiali.

Cosa fare una volta pagata la somma

Se l’utente ha già aperto la pagina e risposto alle domande senza inserire dati sensibili o bancari, non ci sono di solito conseguenze: basta chiudere tutto e cancellare il messaggio. Diverso è il caso in cui sono già stati inseriti i dati della carta o pagato la piccola somma richiesta. In quel caso l’utente deve bloccare subito la carta dall’app o con il numero ufficiale della banca; monitorare i movimenti dei giorni e delle settimane seguenti alla ricerca di addebiti insoliti o esteri; chiedere il disconoscimento delle operazioni non autorizzate e il blocco di eventuali pagamenti ricorrenti, precisando all’operatore se e a che ora ha inserito codici SMS o approvato l’operazione nell’app.

Se invece l’utente ha lasciato soltanto nome, indirizzo, email o telefono, deve mettere in conto possibili messaggi o telefonate più mirate nelle settimane successive che useranno quei dati per sembrare credibili. Anche di fronte a nuove comunicazione, non bisogna fornire mai OTP, PIN o password a nessuno e per una maggiore tutelare cambiare subito la password e attivare l’autenticazione a due fattori. In ogni caso, la vittima può segnalare il tentativo di frode inoltrando le email sospette all’indirizzo malware@cert-agid.gov.it; attivare il comando di segnalazione del phising nella posta oppure segnalare e bloccare la chat su Whatsapp. Inoltre bisogna sporgere denuncia alla Polizia Postale, anche con il portale del Commissariato di P.S. Online, conservando screenshot, date e movimenti utili anche per la contestazione bancaria.

Come prevenire le truffe

A livello preventivo, si può considerare falso in partenza qualsiasi premio che chieda i dati della carta per la spedizione. Ma soprattutto si deve partecipare a concorsi e raccolte punti solo tramite canali ufficiali, attivare le notifiche in tempo reale per ogni movimento della carta e valutare carte virtuali o prepagate con plafond limitato per gli acquisti online. Il falso sondaggio resta insidioso proprio perché chiede pochi soldi all’inizio e fa emergere il danno reale più avanti, magari sull’estratto conto del mese successivo quando la contestazione diventa più difficile da portare avanti. Nessun marchio, però, regala prodotti costosi per cinque risposte veloci e aziende come Conad ricordano che i concorsi autentici sono sempre pubblicati sui canali ufficiali con un regolamento chiaro.