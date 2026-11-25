In un'intervista a Open, l'esperta Onu di migrazioni climatiche Angelica De Vito analizza lo stallo della Cop31 e l'urgenza di colmare il vuoto normativo sugli sfollati ambientali, stimati in 216 milioni entro il 2050: dal vuoto normativo all'emergenza sanitaria per sistemi immunitari non pronti a cambiamenti così rapidi

«È stata chiamata il “vertice senza patto”: ha fallito non perché mancasse una bozza finale, ma perché non è riuscita a far vincere il dialogo e la diplomazia». Angelica De Vito, esperta di migrazioni climatiche e consulente diplomatica presso le Nazioni Unite, riassume così a Open l’esito della Cop31, conclusasi senza un accordo vincolante sui combustibili fossili e lasciando irrisolti dossier cruciali. Ospite nei giorni scorsi a Reggio Emilia del festival L’Eredità delle Donne — la rassegna diretta da Serena Dandini che si chiude proprio oggi, 25 novembre, con lo spettacolo sul femminicidio Ferite a morte — De Vito traccia un bilancio netto delle criticità emerse nei negoziati internazionali.

Al centro della sua analisi c’è un fenomeno già in atto ma ancora privo di riconoscimento giuridico: quello dei migranti climatici. Dai 33 milioni di sfollati registrati nel 2023 fino alle proiezioni che stimano 216 milioni di persone costrette a lasciare la propria casa entro il 2050. Un fenomeno cui bisogna dare risposte immediate, perché, come avverte l’esperta, «più che parlare di diritto a migrare, bisognerebbe parlare di diritto a restare: quando un luogo diventa inabitabile si perde casa in maniera permanente, irreversibile».

Il fallimento della Cop31

De Vito ha scelto volontariamente di disertare la Cop31 proprio per l’assenza del tema migratorio dall’agenda ufficiale e per le premesse fragili del negoziato. A complicare i lavori ha contribuito una gestione logistica inedita e macchinosa, divisa tra la presidenza turca sul palco istituzionale e la guida australiana dei negoziati operativi: «I due presidenti non si parlavano. Nell’aggiungere dettagli si è perso il focus, ossia creare tavoli in grado di raccogliere le tante voci presenti». Il punto di rottura si è consumato ancora una volta sui combustibili fossili, mentre i grandi protagonisti della geopolitica guardavano altrove. «Vedere Putin, Xi Jinping e Trump dall’altra parte del mondo parlare d’altro quando per la Cop31 avrebbe significato avere almeno i tre Paesi che producono oltre il 50% delle emissioni di CO2 è stato un segnale chiaro», osserva De Vito.

«La discussione deve tornare a essere nelle piazze»

Uno stallo che ha spinto anche il segretario generale dell’Onu António Guterres a parlare di profonda delusione: «A me è sembrato che l’IPCC, l’organo più importante che ci fornisce i dati sul clima, venisse trattato come un organismo vuoto, delegittimato». Eppure, proprio da questo fallimento diplomatico potrebbe nascere una reazione dal basso, simile a quanto accadde dopo il flop di Copenaghen nel 2009 che portò poi all’Accordo di Parigi: «In assenza di consenso diplomatico, la discussione deve tornare ad essere delle piazze. E infatti ci si è subito mossi per organizzare tavoli alternativi e mobilitazioni, come l’evento La Terra chiamò del 5 dicembre a Roma, o l’incontro paventato a Tuvalu per aprile».

Le aree più a rischio di migrazioni climatiche

Mentre la diplomazia fatica a trovare intese, la crisi ambientale ridisegna già la geografia umana. Le aree più esposte sono i Paesi soggetti a inondazioni, come Bangladesh, Pakistan e Libia, e le regioni ad alta densità abitativa colpite dalle ondate di calore, dall’Africa all’India. Ma il fenomeno riguarda da vicino anche l’Europa: «Nemmeno l’Italia ne è esente: già l’Istat, in una nota a piè di pagina, parla di migranti climatici interni a partire dal 2023, riferendosi agli sfollati in Emilia-Romagna e in Sicilia».

L’assenza di una definizione giuridica univoca di “migrante climatico”

Nonostante i numeri, sul piano del diritto internazionale queste persone restano invisibili: non esiste una definizione giuridica univoca di “migrante climatico”, né tutele specifiche. «Un migrante climatico oggi è fortunato se riesce ad arrivare in Stati come la Svezia, dove il clima è riconosciuto come acceleratore di crisi e si applica in modo estensivo la Convenzione di Ginevra», spiega la consulente Onu. Altri Paesi sperimentano strade nuove, come l’Australia che discute un visto climatico a lotteria per gli abitanti delle isole del Pacifico come Tuvalu e Kiribati. Per De Vito, tuttavia, la vera sfida resta garantire la permanenza nei luoghi d’origine: «Io non ho la possibilità di scegliere se il territorio che chiamo casa potrà esserlo ancora tra due anni. Manca l’acqua potabile, il terreno non è più in grado di dare frutti: l’inabitabilità è legata al concetto di irreversibilità».

Due esempi positivi: rete C40 e Eoliann

Se i governi nazionali frenano, qualcosa si muove sul piano locale e tecnologico. Nel bilancio della Cop31, De Vito individua due esempi positivi entrambi legati all’Italia. Il primo è la rete C40, che premia i piani di adattamento urbano dei sindaci e che durante il vertice ha esteso la partecipazione da 40 a circa 70 primi cittadini da tutto il mondo: «È un bel modo di guardare all’evoluzione dell’adattamento dal basso».

Il secondo è Eoliann, una startup italiana ospitata nel Padiglione Italia che utilizza la piattaforma Airis per mappare i rischi climatici e ha simulato un tavolo di negoziazione tra stakeholder e diplomatici per facilitare le intese sul futuro. Accanto a questo, secondo l’esperta, serve anche una leva economica chiara: «Bisogna scoraggiare gli investimenti di capitale economico e umano nei Paesi che non hanno un reale coinvolgimento nella riduzione della CO2, e rendere accessibili le tecnologie pulite».

Il rischio di una crisi sanitaria

Oltre all’impatto geopolitico ed economico, gli spostamenti rapidi e di massa portano con sé una criticità spesso sottovalutata dalle istituzioni: quella sanitaria. «Non parliamo di un movimento lento e prevedibile, ma di interi popoli che si spostano all’improvviso: basti pensare che una sola alluvione in Bangladesh ha causato lo spostamento di un milione e mezzo di persone in meno di 24 ore», sottolinea De Vito.

Questa velocità impedisce sia agli ecosistemi umani di adattarsi, sia alla medicina di studiare nuove patologie: «Molti migranti soffrono di malattie respiratorie dovute all’inquinamento, ma in generale non avremo il tempo di adattare i nostri sistemi immunitari a un ambiente esterno che muta troppo velocemente e all’incontro tra popolazioni diverse. Anche noi italiani saremo migranti climatici: dipende solo da chi sta a nord di chi. Non a caso negli Stati Uniti è tornato il morbillo e cresce ovunque il numero di persone che sviluppano allergie in età adulta per i cambiamenti dell’ambiente».

«Non è più il momento di personalizzare certe battaglie»

Di fronte a una crisi già presente, anche l’attivismo ambientale deve cambiare pelle. Secondo De Vito, l’epoca dei grandi volti simbolici alla Greta Thunberg è superata: «Non è più il momento di personalizzare certe battaglie. Affidare tutto ai più giovani pensando che non sarà un nostro problema è un errore: le evidenze mostrano che l’emergenza è già qui, non dobbiamo aspettare il 2030 o il 2050. Deve finire la delega generazionale e farsi avanti una responsabilità collettiva, indipendentemente dall’età. I veri protagonisti ora devono tornare a essere le piazze e le reti che uniscono le diverse associazioni».