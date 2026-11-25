Il furto è stato attuato da due uomini di Galatone, in provincia di Lecce, nella notte dello scorso 21 novembre. I ladri avrebbero poi venduto la statua a un ragazzo appassionato d'arte fingendo che raffigurasse Mozart

Davanti a loro, i poliziotti hanno trovato un garage con quadri, busti, candelabri e altri oggetti tra l’artistico e il vintage. In questo deposito un 30enne di Lizzanello, in provincia di Lecce, aveva anche quella da lui definita una «statua di Mozart» comprata da due uomini di Galatone. Ma in realtà l’opera non raffigurata il compositore: si trattava della statua in bronzo di Lucio Battisti, rubata qualche giorno prima a Torre Squillace, nel Salento.

Cos’è successo alla statua di Battisti

L’opera era stata posizionata sul lungomare Cristoforo Colombo nell’agosto 2022 come omaggio al cantautore, dato che tra gli anni 60 e 70 aveva trascorso alcune estati a Torre Squillace. Commissionata all’artista Dario Tarantino, la scultura raffigurava Battisti a grandezza naturale, in piedi mentre tendeva con le dita il foulard annodato al collo. E con il tempo aveva assunto un valore simbolico per i cittadini, che la definivano «un pezzo di casa». Ma nella notte dello scorso 21 novembre, la statua è stata spezzata all’altezza delle caviglie e portata via, lasciando solo i piedi sul basamento.

Chi sono i responsabili del furto

Con la visione dei filmati di videosorveglianza, la polizia locale ha ricostruito il furto e individuato i responsabili: due uomini di Galatone di 32 e 46 anni che dopo aver staccato la statua sono fuggiti su un’auto rubata a Copertino. I militari hanno intercettato il mezzo con a bordo i ladri, che hanno tentato di fuggire e una volta raggiunti dai militari sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, con anche l’accusa di ricettazione per il più anziano. I due hanno poi ammesso le proprie responsabilità, affermando di aver agito su commissione e di aver già consegnato la statua al cliente.

Come la polizia è arrivata al “committente”

La polizia è poi riuscita a risalire al ragazzo indicato dai due uomini come il committente del furto ed è piombata nella sua casa a Lizzanello. Si tratta di un collezionista 30enne che nel suo garage accumula busti, candelabri, orologi, minerali e una serie di opere proprio come se fosse un museo personale. All’arrivo dei militari, il ragazzo ha dato la sua versione dei fatti, spiegando di non aver nulla a che fare con un vero furto. «Volevo una statua di Mozart» ha affermato il 30enne, aggiungendo che quando alcuni amici gli avevano proposto di acquistare una statua a pochi euro, lui l’ha «subito acquistata».

La versione del 30enne di Lizzanello

Il ragazzo pensava che l’opera raffigurasse il compositore e ha sostenuto di aver ignorato sia la provenienza della statua sia che in realtà fosse quella di Lucio Battisti rubata poche ore prima. Stando alla sua versione, quindi, il suo sarebbe stato soltanto un acquisto da collezione, dietro cui non c’era nessuna commissione per il furto. Le dichiarazioni sono ora al vaglio degli inquirenti e non rappresentano ancora la verità finale sul caso.