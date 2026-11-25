L'inchiesta della FAA: nessun atto ostile dietro lo stop. Tutta colpa di un'impostazione sbagliata

Gli investigatori della Federal Aviation Administration (Faa) ritengono di aver individuato la causa del blocco nazionale dei voli che ha colpito gli Stati Uniti all’inizio di novembre. Secondo quanto riferito dalla Cnn, che cita una fonte a conoscenza dell’indagine, il guasto sarebbe stato provocato da un’impostazione non corretta di un nuovo router installato in una stazione in Arkansas.

Niente atti ostili

Da lì sarebbe stata riversata un’enorme quantità di dati nel sistema nazionale di controllo del traffico aereo, causando interruzioni nelle comunicazioni radar e radio. Gli investigatori sono riusciti a riprodurre il malfunzionamento in laboratorio e ritengono che il problema sia legato all’interazione tra il nuovo dispositivo e router più vecchi, risalenti a diversi decenni fa e attualmente in fase di dismissione. Per evitare che il guasto si ripeta sarebbero necessari aggiornamenti software e apposite correzioni. La Faa sta preparando un rapporto sui risultati dell’indagine. Restano alcuni interrogativi. Ma gli investigatori sono «sicuri al 90%» che l’interruzione non sia stata provocata da attori ostili, ha riferito la fonte citata dalla Cnn.

L’inchiesta

All’inchiesta hanno partecipato anche l’Fbi e altri rappresentanti delle agenzie per la sicurezza nazionale. I risultati saranno al centro delle audizioni previste la prossima settimana al Congresso, dove sono attesi il direttore della Faa, Bryan Bedford, e il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, chiamati a rispondere sia sulle cause del blocco sia sui prossimi interventi per modernizzare il sistema di controllo del traffico aereo statunitense.