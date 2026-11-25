In occasione del 25 novembre l'Arma lancia un video di sensibilizzazione che parte dalle frasi delle vittime. L'appello: rompere il silenzio e aiutare chi subisce violenza a denunciare

«Oggi mi ha dato uno schiaffo, ma forse lo meritavo» e ancora «No, non posso uscire, Lui non vuole». Inizia così il video di lancio della campagna di sensibilizzazione promossa dall’Arma dei Carabinieri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, 25 novembre.

La campagna dell’Arma dei carabinieri per il 25 novembre

Frasi che l’Arma invita a non ignorare: «Quando una donna a noi vicina pronuncia queste parole, sta lanciando un disperato grido di allarme. L’indifferenza non cancella la violenza ma le permette di crescere nel buio». Quindi l’appello finale: «Il tuo silenzio è il suo complice perfetto. Non voltarti dall’altra parte, aiutaci a salvarla».

«Accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento sul tema»

La campagna, spiega l’Arma, punta ad «accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento di tutti sul tema». I Carabinieri, viene sottolineato in una nota, «sono ogni giorno in prima linea contro la violenza di genere, fisica o psicologica». La diffusione sui canali social istituzionali di locandine, video e testimonianze dei militari impegnati nel settore è considerata uno «strumento fondamentale per raggiungere le vittime e incoraggiarle a denunciare».