Il 19 luglio 1992, giorno della strage di via D'Amelio, il capo della Squadra mobile di Palermo era a Montecatini Terme sulle tracce del boss. Sei mesi dopo Riina sarebbe stato catturato nella stessa via, ma a Palermo. I dettagli della missione nelle carte della procura di Caltanissetta

L’indirizzo era quello giusto. La città, no. Nel luglio del 1992 Arnaldo La Barbera, allora capo della squadra mobile di Palermo, era a Montecatini Terme per cercare il boss mafioso Totò Riina, allora latitante da più di vent’anni. Secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, il capo di Cosa nostra si nascondeva in via Bernini e si spostava a bordo di una Fiat Croma grigia. Sei mesi dopo, il 15 gennaio 1993, Riina sarebbe stato arrestato dai carabinieri del Ros a Palermo, poco dopo essere uscito dal suo covo in via Bernini.

A riportare alla luce quella singolare missione sono le carte dell’inchiesta della procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio, che ha coinvolto anche l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, morto suicida il 21 novembre scorso. La Barbera, morto nel 2002, era uno dei suoi più stretti collaboratori.

La missione a Montecatini

La presenza di La Barbera a Montecatini era già stata raccontata nel 2017 dall’ispettore Guido Ripa nel libro La strategia dell’inganno di Stefania Limiti. Ora l‘indagine della procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi nella strage di via d’Amelio aggiunge dettagli di quei giorni. Il capo della Squadra mobile di Palermo era arrivato in Toscana accompagnato da altri tre poliziotti siciliani. Tra loro c’era anche un agente in servizio al commissariato di Corleone, paese natale di Riina e culla del clan che aveva conquistato i vertici di Cosa nostra. Proprio per questo, secondo il racconto di un agente in pensione, sarebbe stato in grado di riconoscere il latitante.

Il gruppo alloggiava all’hotel Croce di Malta, a poca distanza dal commissariato di Montecatini. Per spostarsi utilizzava un’auto della polizia locale. La Barbera, secondo il testimone, cercava di non farsi riconoscere quando si trovava negli uffici del commissariato. Le ricerche si estesero anche alla vicina Monsummano Terme. La pista, però, non portò alla cattura del latitante.

La telefonata del 19 luglio e il ritorno a Palermo

Domenica 19 luglio 1992, La Barbera si trovava nell’abitazione di Demetrio Caracciolo, che era agli arresti domiciliari, in via Bellini. Aveva disposto una perquisizione alla ricerca di armi. Gli agenti avevano appena iniziato a controllare armadi e cassetti quando squillò il suo cellulare.

Da Palermo arrivò la notizia dell’attentato in via D’Amelio. Un’autobomba aveva ucciso il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. La Barbera ricevette l’ordine di rientrare immediatamente in Sicilia e chiese ai colleghi dove potesse atterrare un elicottero. Gli venne indicato l’ippodromo di Montecatini. Della perquisizione interrotta non fu redatto nessun verbale.

Ai movimenti di La Barbera nel giorno della strage di via D’Amelio i magistrati di Caltanissetta hanno dedicato un intero capitolo della richiesta di misure cautelari nei confronti di De Gennaro e degli altri indagati. Secondo la procura, nel 2023, dopo alcune perquisizioni che avevano interessato i familiari di La Barbera, l’ex capo della polizia avrebbe contribuito a occultare documenti cartacei e informatici. Il 12 novembre scorso il gip ha respinto la richiesta di misure cautelari, contro la quale la procura ha presentato appello.

Il mistero di via Bernini

A distanza di 34 anni, non è ancora chiaro da chi La Barbera avesse ricevuto la soffiata. Né come nelle mani degli investigatori fosse finito il nome della strada in cui si nascondeva Riina, ma nella città sbagliata.