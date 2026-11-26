Il 52enne accusato di aver appiccato due roghi dolosi a Milano l'11 e il 26 ottobre: nel secondo morì l'anziana donna con disabilità

È stato arrestato per omicidio e incendio aggravati un cittadino italiano di 52 anni, accusato di aver appiccato due roghi dolosi l’11 e il 26 ottobre scorsi in un condominio di via Piero Bottoni a Milano. Nella seconda occasione, il 26 ottobre, morì per intossicazione di monossido di carbonio e gravi lesioni la vicina, l’83enne con disabilità Rosalba Persico. L’uomo è accusato di aver cosparso di benzina il divano dell’appartamento dell’anziana, la cui porta sembra non fosse chiusa. A confermarlo gli accertamenti chimici della Polizia che hanno dimostrato che la stessa sostanza usata per dare fuoco all’appartamento è stata ritrovata sugli abiti del 52enne.

Dopo l’incendio fu portato in psichiatria

Dopo il rogo mortale l’uomo era stato portato in psichiatria all’ospedale San Paolo di Milano dopo che era rientrato nel suo appartamento e aveva chiamato la Polizia minacciando il suicidio. L’uomo era stato sentito in questura ma non erano emerse prove che fosse stato lui ad appiccare le fiamme anche perché non era ancora stato stabilito, come poi è avvenuto, che anche le fiamme nell’appartamento al secondo piano della scala D dove abitava l’83enne, erano di origine dolosa.

Perchè è stato arrestato

Nelle ore precedenti l’incendio, l’uomo – come ricostruito dagli investigatori – avrebbe minacciato alcuni condomini: «Brucio il palazzo». Gli accertamenti chimici, inoltre, hanno confermato la natura dolosa di entrambi gli incendi con l’utilizzo in tutti e due i casi di benzina. La stessa sostanza trovata sugli indumenti dell’uomo. Così nella giornata di ieri 25 novembre, il 52enne è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore a Milano.