Sono previste modifiche alla circolazione dal 26 al 30 novembre per interventi di manutenzione su diverse tratte

A partire dalla giornata di oggi 26 novembre sono previsti quattro giorni di disagi per chi viaggia in treno tra il Nord e il Sud Italia. Per consentire, infatti, alcuni interventi di manutenzione programmata tra le stazioni di Campagna Serre Persano e Bella Muro, la circolazione subirà modifiche dalle 23 di giovedì 26 novembre alle 5 di lunedì 30 novembre 2026. Le variazioni riguardano i collegamenti Frecciarossa tra le stazioni di Taranto, Milano Centrale e Torino Porta Nuova, oltre ai treni Intercity e regionali diretti verso la Campania e la Basilicata. In alcuni casi sono previste cancellazioni totali o parziali, cambi di orario e collegamenti con autobus sostitutivi.

Quali sono le modifiche sulle tratte da Torino e Milano

Per i Frecciarossa, in viaggio da Taranto a Torino Porta Nuova, sono previste diverse variazioni: il 27 e il 30 novembre il treno sarà cancellato tra Taranto e Salerno, mentre il 28 e il 29 novembre la cancellazione riguarderà la tratta Taranto-Napoli Centrale. Sono previste modifiche anche per il Frecciarossa che collega Milano Centrale a Taranto. Il 26, 27 e 29 novembre il servizio sarà infatti cancellato tra Salerno e Taranto. Infine, sabato 28 novembre, la cancellazione interesserà la tratta Napoli Centrale-Taranto.

Intercity e regionali

Le modifiche coinvolgeranno anche alcuni Intercity della tratta Roma Termini-Taranto che subiranno cancellazioni totali o parziali. Per garantire gli spostamenti saranno attivati autobus sostitutivi sulle tratte Battipaglia-Taranto e Napoli Centrale-Taranto. Il 27, 28 e 29 novembre saranno interessati anche diversi treni regionali sulle tratte tra Taranto, Potenza Centrale e Sicignano degli Alburni e le destinazioni di Battipaglia, Salerno, Nocera Inferiore e Napoli Centrale. Anche in questo caso sono previsti degli autobus sostitutivi sulle tratte Buccino-Battipaglia, Buccino-Campagna Serre, Buccino-Salerno e Potenza Centrale, Picerno e Bella Muro verso Eboli, Salerno e Napoli Centrale.