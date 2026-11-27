Il bambino era al parco con i fratellini sotto la vigilanza della madre, che nulla avrebbe potuto fare per evitare l'incidente secondo i giudici. L'inciampo in una radice e l'operazione al Meyer di Firenze: perché secondo i giudici deve pagare il Comune

Deve essere il Comune a farsi carico delle conseguenze dell’incidente avvenuto a un bambino di tre anni in un parco pubblico. È la decisione del Tribunale di Lucca, che chiama in causa l’amministrazione di Viareggio nella vicenda del piccolo che ha perso parte di un dito mentre stava giocando. Come riporta Pietro Barghigiani su Il Tirreno, la sentenza di primo grado impone al Comune di risarcire la famiglia con oltre 30mila euro, spese legali comprese.

Cosa è successo al bambino mentre era al parco di Viareggio

L’incidente risale alla primavera del 2023. Il bambino si trovava con la madre e i fratellini nel parco Le Coccinelle, in via Petri, nella zona della Migliarina, quando è inciampato in una radice. Secondo l’atto di citazione, «appoggiando la mano destra per terra», avrebbe trovato tra l’erba «un pesante macigno in cemento armato e ciottoli», dai «bordi irregolari e taglienti», oltre ad altro materiale di scarto tondeggiante che inglobava un pezzo di palo di ferro giallo. La spinta della mano avrebbe fatto scivolare il blocco superiore su quello sottostante, «imprigionando il dito mignolo» e causando una frattura e una ferita circolare «da sguantamento». Il piccolo è stato operato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e dimesso due giorni dopo l’infortunio con questa diagnosi: «Amputazione subtotale V dito mano destra a livello della falange intermedia in seguito a trauma da schiacciamento».

Cosa hanno raccontato i testimoni

La dinamica ha trovato conferma nelle deposizioni raccolte durante il procedimento. «Ho visto che il bimbo è inciampato sulle radici», ha riferito una persona presente, spiegando che il bambino aveva messo avanti la mano per attutire la caduta, ma «invece di trovare il terreno» si era imbattuto in «due grandi massi di cemento e sassi». Si trattava di materiali da cantiere, «abbandonati nell’erba dentro la recinzione» dell’area giochi. Un’altra testimone ha ricordato che «la manina del bimbo ha fatto slittare due pezzi di calcinaccio», tra i quali «è rimasto imprigionato e schiacciato» il mignolo. «Il bambino gridava e piangeva per il dolore e lo spavento», ha aggiunto la donna, che ha visto il dito pendere «quasi completamente staccato» dalla mano.

Perché il giudice ha escluso colpe della madre

Il Comune aveva sostenuto che a pesare fosse stata anche una disattenzione della mamma, tesi respinta dalla giudice Anna Martelli. «L’evento dannoso è da addebitarsi esclusivamente alla presenza di tale materiale», si legge nella sentenza, che esclude la cosiddetta «culpa in vigilando», cioè una mancata sorveglianza. La donna stava seguendo il figlio e le radici scoperte, secondo il Tribunale, «non le imponevano di vietare al figlio di giocare e correre». Quelle irregolarità del terreno potevano provocare «lievi e ordinarie cadute e non l’amputazione di un dito». Sono stati invece i detriti pericolosi nascosti nell’erba a innescare «una catena causale», sfociata in un «drammatico evento non preventivabile». Da qui la responsabilità del Comune, che non aveva rimosso quel materiale da un parco frequentato dai bambini.

Foto di Ivan Pergasi su Unsplash