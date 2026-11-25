La Corte d'Appello di Firenze ha riconosciuto 2.500 euro a ciascuno dei due coniugi per le sofferenze evitabili della loro cocker spaniel Matilda. Per i giudici il legame affettivo con un animale domestico è assimilabile a un rapporto familiare

Non importa chi sia formalmente il proprietario di un cane: a essere risarcito per le sofferenze provocate all’animale dagli errori di un veterinario può essere anche chi ha condiviso con lui la propria vita. A stabilirlo è la Corte d’Appello di Firenze che, con la sentenza numero 2634/2026, ha condannato un veterinario di Livorno a risarcire una coppia per le cure inadeguate prestate alla loro cagnolina Matilda, una cocker spaniel di 13 anni, morta nel novembre del 2017. Al professionista non è stata attribuita la responsabilità della morte dell’animale, bensì quella di avergli provocato sofferenze che avrebbe potuto evitare. Un risarcimento complessivo di 5mila euro per il danno non patrimoniale subito dai due coniugi, a cui si aggiungono quasi 3mila euro tra danni patrimoniali e restituzione dei compensi versati al veterinario, oltre alle spese legali.

La storia della cagnolina Matilda

Il 22 ottobre 2017 la cagnolina Matilda era stata portata d’urgenza dal veterinario per un’emorragia dalla bocca. Il medico aveva rimosso un coagulo all’interno del quale si trovava un molare, senza sottoporre l’animale ad anestesia. Due settimane dopo, però, la cagnolina era stata riportata nell’ambulatorio perché l’emorragia si era ripresentata. Questa volta il veterinario, dopo averla anestetizzata, aveva proceduto all’estrazione di un altro molare. Il sanguinamento era però proseguito, rendendo necessario un ulteriore intervento il giorno successivo e anche una trasfusione di sangue. La sera stessa, su indicazione del veterinario, i proprietari si erano rivolti al Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa. Dopo un primo ricovero e le successive dimissioni, Matilda era stata nuovamente ricoverata il 16 novembre. Nonostante la terapia intensiva, era morta il giorno successivo.

Gli errori del veterinario e la mancata somministrazione di antidolorifici

La coppia aveva fatto causa al veterinario, contestandogli soprattutto di non aver fatto quanto necessario per evitare le sofferenze della cagnolina. Dopo aver visto respingere le proprie richieste dal Tribunale di Livorno nel 2023, i due coniugi avevano presentato ricorso in appello. Dagli ulteriori approfondimenti peritali è emerso che il professionista non aveva gestito correttamente il dolore dell’animale e che, con ogni probabilità, durante l’estrazione del molare aveva provocato una lesione arteriosa. Se il rischio di emorragia giustificava la scelta di non somministrare alcuni farmaci antinfiammatori, non giustificava invece la totale assenza di una terapia antidolorifica, essendo disponibili alternative. Secondo il perito, la fase più critica, durante la quale sarebbe stato necessario somministrare analgesici, era durata circa 36 ore.

Il veterinario: «La donna non è proprietaria del cane»

Nel corso del procedimento il veterinario aveva contestato il diritto della donna a chiedere un risarcimento, dal momento che Matilda era formalmente di proprietà del marito. Una tesi respinta dai giudici, secondo i quali considerare il cane alla stregua di una cosa, della cui perdita o del cui danneggiamento possa lamentarsi soltanto il proprietario, è «una concezione obsoleta e ampiamente superata». La donna, esattamente come il marito, aveva accudito e amato Matilda per tutta la sua vita, portandola con sé al lavoro e trascorrendo con lei il tempo libero. «Per entrambi gli appellanti – si legge nella sentenza – era un vero e proprio membro della famiglia».

Le testimonianze al processo

A testimoniare la sofferenza dei due coniugi erano state anche alcune persone a loro vicine, che avevano raccontato come la coppia avesse cambiato le proprie abitudini dopo la morte della cagnolina, rinunciando a molte occasioni di socialità. Il marito aveva smesso anche di andare a pescare con gli amici. «La perdita del cane è stata per loro come la perdita di un figlio», aveva raccontato un testimone. I giudici hanno tuttavia precisato che il risarcimento dovuto dal veterinario deve essere circoscritto al dolore provato dai coniugi per le sofferenze evitabili di Matilda, non a quello derivante dalla sua morte.

Il legame con gli animali domestici secondo i giudici

Particolarmente significative sono le considerazioni della Corte d’Appello sul rapporto tra esseri umani e animali domestici. «Chiunque condivida la propria casa e la propria vita con un animale domestico sa bene che il rapporto affettivo che si instaura è così profondo da poter essere assimilato senza forzatura alcuna ad un rapporto familiare», scrivono i giudici. «Nei confronti del nostro cane o del nostro gatto si nutrono sentimenti di protezione come se fossero eterni cuccioli, e ciò tanto più quando sono vecchi e/o malati». Un legame affettivo che, secondo la Corte, costituisce un interesse giuridicamente rilevante e la cui lesione può dunque essere risarcita. Nel caso di Matilda, i giudici hanno quantificato il danno non patrimoniale in 2.500 euro per ciascuno dei due coniugi, indipendentemente da chi fosse formalmente il proprietario della cagnolina.