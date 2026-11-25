È accaduto a Zambla, in provincia di Bergamo. Un residente ha presentato denuncia ai carabinieri e attivato i soccorsi veterinari, ma l'animale è troppo diffidente per lasciarsi catturare. L'appello dell'europarlamentare Lara Magoni

Nessuno sa chi è stato, ma l’immagine della gattina di appena dieci mesi trafitta da una freccia sta già facendo il giro dei social e si cerca il colpevole. Il fatto è accaduto a Zambla, in provincia di Bergamo: a trovare l’animale ferito è stato un uomo della zona, Maurizio Salvan, che su un gruppo Facebook della zona ha denunciato l’accaduto: «Le foto – ha scritto nel suo post – mostrano una gattina di 10 mesi colpita da una freccia di balestra entrata dalla spalla e la cui punta spunta dallo sterno. Essendo l’animale senza padrone ed in stato semiselvaggio, mi sto adoperando per catturarlo e portarlo dal veterinario per l’intervento. Essendo un reato di maltrattamento animali, ai sensi dell’art. 544-ter del Codice penale, ho provveduto a presentare regolare denuncia ai Carabinieri di Serina».

La caccia al colpevole: «Chi sa parli!»

In poco tempo il messaggio è stato condiviso e altri utenti che adesso chiedono «Chi sa parli!». Altri denunciano: «Usare un’arma su un animale innocente non è una bravata, ma un crimine spregevole che dimostra una pericolosità sociale gravissima». Un altro utente suggerisce di seguire la pista della freccia: «Dalla freccia si può risalire dove e chi l’ha comprata … Non tutti vanno in giro con una balestra».

A intervenire nel dibattito è stata anche l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Lara Magoni, che ha affidato a Facebook il suo appello: «Non esiste alcuna giustificazione per un gesto simile. Non si può colpire un animale indifeso e lasciarlo in condizioni di sofferenza così gravi. Siamo in un piccolo paese, dove ci si conosce tutti. Non credo siano moltissime le persone che utilizzano una balestra in quel territorio. Potrebbero esserci informazioni importanti per ricostruire quanto accaduto e arrivare a chi ha compiuto questo gesto. Chi ha visto, chi ha sentito o chi conosce circostanze utili all’individuazione del responsabile non può voltarsi dall’altra parte e deve rivolgersi alle autorità».

La gattina trafitta dalla freccia

La gattina è ancora in fuga

Resta il mistero su chi abbia scoccato la freccia e sul perché abbia scelto una gattina come bersaglio. L’uomo che l’ha trovata ieri ha aggiornato gli utenti della pagina “Zambla Forever!!!”: «Al momento la gattina non è stata catturata (con la gabbia trappola) perché molto sfuggente considerata la sua natura selvatica. Ho già attivato la veterinaria che provvederà alle azioni del caso, compreso chiamare ATS servizio veterinario per il recupero».