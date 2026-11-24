Un runner ha impedito a un gruppo di ragazzi di maltrattare l'animale, che è stato poi portato al Centro recupero Lipu di Villa Borghese per le cure

È pronta per il rientro in natura, nella Tenuta di Castel Porziano, la volpe salvata a settembre al Parco Appia Antica di Roma mentre un gruppo di ragazzi stava per impiccarla. Dopo oltre due mesi di cure al Centro recupero fauna selvatica Lipu di Villa Borghese, l’animale ha superato lo shock, la malattia e la ferita al collo, conservando però l’istinto selvatico necessario per tornare nel suo ambiente.

Cos’è successo nel Parco dell’Appia Antica

L’episodio risale alla metà di settembre, quando durante una corsa mattutina nel Parco dell’Appia Antica, un giovane si è imbattuto in un gruppo di ragazzi che aveva stretto un cappio al collo di un cucciolo di volpe e stava per legarla al ramo di un albero. L’intervento del runner è stato immediato: ha messo in fuga il gruppo con urla e la minaccia di sporgere denuncia, poi ha portato l’animale al Centro di recupero fauna selvatica Lipu di Villa Borghese per affidarlo ai veterinari.

Come la volpe è stata accudita al Centro

All’arrivo in struttura, il quadro clinico era compromesso. «Quando la piccola volpe è arrivata da noi era molto magra e debilitata. – racconta Ester Gianfelici, responsabile del Centro Lipu – Inoltre era affetta da rogna, una malattia che attecchisce soprattutto quando si abbassano le difese immunitarie: era in uno stato di debolezza che ha consentito ai balordi di catturarla». La prima fase del percorso ha richiesto terapie mirate. Innanzitutto è stato somministrato alla volpe un antiparassitario per debellare la malattia, poi l’animale è stato sottoposto a una settimana di fluidoterapia, necessaria perché lo shock iniziale gli impediva di alimentarsi da solo.

«Di giorno stava sempre rintanata nella casetta che le abbiamo messo a disposizione nella gabbia. – spiega Gianfelici – Ma piano piano ha cominciato a uscire di notte per mangiare, noi la controlliamo a distanza con le foto trappola». Infine, sono stati svolti gli accertamenti radiografici, che hanno permesso al Centro di escludere gravi lesioni al collo dovute al cappio.

Il ritorno in libertà della volpe

Dopo l’assistenza al Centro Lipu, la volpe si è ristabilita, ha recuperato peso, tono muscolare e un mantello folto, senza più tracce della rogna. La liberazione avverrà a breve nell’area naturale della Tenuta di Castel Porziano, dove i volontari apriranno il trasportino per restituirla al suo habitat naturale. «È una vera gioia vedere questo animaletto risorgere dopo la terribile crudeltà subita. – commenta Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale – Il nostro invito è quello di essere vigili, non abbassare mai la guardia e denunciare tutti i casi di maltrattamento, non soltanto a danno di animali domestici ma anche della fauna selvatica, per garantire a tutti rispetto e protezione».

L’affetto del runner che ha salvato l’animale

La vicenda ha sollevato un’ondata di indignazione e rinnovato le richieste di pene più severe contro il maltrattamento degli animali. Inoltre, durante il periodo di cure, il runner che ha salvato la volpe è andata a trovarla, commuovendosi nel vedere il processo di guarigione. Secondo Gianfelici, «se confrontiamo le fotografie di quando è arrivata con le attuali condizioni sembra un altro animale, anche l’atteggiamento è diverso». Ma soprattutto «è rimasta furastica. Questo è un bene perché così quando verrà rimessa in libertà non avrà perso il suo istinto selvatico» termina la responsabile del Centro.