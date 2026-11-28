Quasi 40 milioni di spagnoli sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento. I sondaggi favoriscono Pp e Vox, ma il premier spera nel miracolo: ecco cosa può succedere secondo El País

Sono quasi 40 milioni – 38,7 per la precisione – gli spagnoli chiamati alle urne domani, domenica 29 novembre, per rinnovare il Parlamento e decidere chi guiderà il Paese nei prossimi anni. La sfida è tra il Partito socialista (Psoe) del premier uscente Pedro Sánchez e il Partito popolare (Pp) guidato da Alberto Núñez Feijóo, con Vox, la formazione di estrema destra di Santiago Abascal, pronta a giocare un ruolo decisivo nella partita per il governo. I sondaggi danno in vantaggio la coalizione di centrodestra, ma la partita non è ancora chiusa.

I cinque scenari possibili dopo il voto in Spagna

Il principale quotidiano iberico, El País, ha elaborato un modello sulla base di 20mila simulazioni e di tutti i sondaggi pubblicati fino al 23 novembre. Il risultato? La probabilità che Pp e Vox riescano a costruire una maggioranza di governo è stimata all’83%, ma il giornale spagnolo individua comunque cinque possibili scenari.

1. La destra vince e nasce un governo Pp-Vox

È l’ipotesi più accreditata. La somma dei voti del Partito popolare e di Vox potrebbe garantire ai due partiti circa 190 deputati, abbastanza per superare la soglia della maggioranza assoluta. In questo caso, Feijóo avrebbe i numeri per guidare un nuovo esecutivo e prendere il posto di Sánchez alla Moncloa. Resterebbe da capire quale peso Vox riuscirebbe a ottenere nell’eventuale accordo di governo.

2. La destra vince, ma senza una maggioranza

Nonostante il vantaggio nei sondaggi, Pp e Vox potrebbero fermarsi sotto quota 176. È uno scenario che richiama quanto accaduto alle elezioni del luglio 2023, quando i popolari arrivarono primi, ma Feijóo non riuscì a raccogliere i voti necessari per ottenere la fiducia. In questo caso, si aprirebbe una fase di trattative, con la possibilità di una situazione di stallo parlamentare.

3. Sánchez arriva primo, ma non può governare

I socialisti, in costante ascesa negli ultimi sondaggi, potrebbero superare il Partito popolare in termini di voti, senza però ottenere una maggioranza parlamentare sufficiente per governare. Le simulazioni di El País stimano intorno al 18% questa eventualità. Sarebbe una situazione speculare a quella del 2023. In quel caso, però, Sanchez riuscì a restare alla guida del governo grazie al sostegno delle forze nazionaliste e indipendentiste.

4. Sánchez resta al Palazzo della Moncloa

Se la destra non dovesse raggiungere i numeri necessari, il premier uscente potrebbe avere una nuova possibilità di formare un governo. E a risultare decisivi, proprio come accadde nel 2023, sarebbero i partiti minori, soprattutto quelli catalani e baschi, determinanti per raggiungere la maggioranza.

5. L’onda nera di Vox: le destre arrivano fino a 202 seggi.

Lo scenario più favorevole al blocco conservatore prevede non solo una vittoria, come pronosticano i sondaggi, ma un’avanzata ancora più consistente delle attese. Pp e Vox potrebbero arrivare insieme a 202 deputati, ben oltre la soglia della maggioranza assoluta. Una prospettiva che, secondo il modello di El País, ha una probabilità stimata intorno al 21%.

Come si vota e quando arriveranno i risultati

Tra i 38,7 milioni di elettori chiamati a rinnovare le Cortes Generales, ossia il Parlamento spagnolo composto da Congresso dei deputati e Senato, ci sono oltre 1,6 milioni di cittadini che hanno compiuto 18 anni dopo le precedenti elezioni generali del luglio 2023 e che voteranno per la prima volta. I seggi resteranno aperti dalle 9 alle 20, mentre i primi dati provvisori sono attesi intorno alle 22.30, secondo quanto comunicato dal ministero dell’Interno.

Foto copertina: EPA/Juanjo Martin | Da sinistra a destra: Santiago Abascal (Vox), Pedro Sanchez (Psoe), Alberto Núñez Feijóo (Pp) e Ada Colau (Frente Amplio) al dibattito televisivo tra candidati