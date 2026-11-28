Gli spagnoli superano la Gran Bretagna. Domani, domenica 29 novembre, la sfida contro gli azzurri. Alcaraz: «Non sarà facile»

Sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia nella finale di Coppa Davis. Nella semifinale delle Final Eight alla Bologna Fiere Arena, Carlos Alcaraz ha firmato la vittoria che strappa il pass per l’ultimo round del torneo. Dopo il primo punto portato da Rafael Jodar contro Cameron Norrie (6-2, 7-5), nel secondo singolare la stella spagnola ha battuto il britannico Arthur Fery in due set (6-2, 6-1), chiudendo i conti per la squadra guidata da capitan David Ferrer.

Alcaraz: «Non sarà facile»

«È un privilegio essere qui. Abbiamo tentato tutto, abbiamo lottato per arrivare alla Finals: affronteremo l’Italia, non sarà facile ma siamo felici di affrontare la sfida e daremo tutti noi stessi», ha detto Alcaraz al termine del trionfo in semifinale contro la Gran Bretagna. Domani, ha aggiunto lo spagnolo, «sarà un giorno importante per noi» e «spero in un 50 e 50 almeno» di tifo tra il pubblico.

Italia-Spagna: quando si gioca e dove vederla

La sfida tra Italia e Spagna, valida per la finale di Coppa Davis, è in programma domenica 29 novembre alla Bologna Fiere Arena a partire dalle ore 15:00. La sfida tra Italia e Spagna sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su SuperTennis, al canale 64 del digitale terrestre e al 224 sulla piattaforma satellitare Sky.

I convocati dell’Italia

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

Capitano: Filippo Volandri

I convocati della Spagna

Carlos Alcaraz

Rafael Jodar

Daniel Merida

Pedro Martinez

Marcel Granollers

Capitano: David Ferrer