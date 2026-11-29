L'ex sacerdote in tv da Mara Venier: «Ho voluto essere intellettualmente onesto davanti a Dio»

«C’è stato un momento in cui ho pensato che i giochi fossero finiti: sono un prete, prete per sempre, mi dicevo. Adesso, se penso al futuro, so che da qui in avanti potrebbero accadere cose imprevedibili: mi piacerebbe riuscire a trovare una missione chiara, che mi possa permettere di esprimermi, e formarmi una famiglia». Così Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote tra i protagonisti di Ballando con le Stelle, si racconta a Mara Venier, ospite di Domenica In. Già al centro di una controversa intervista con Pierluigi Diaco a Bellama’, finita nel mirino della Rai, dell’Agcom e del Garante per la Privacy, nel salotto domenicale di Rai1 Ravagnani ripercorre quest’ultimo anno in cui ha deciso di lasciare il ministero per cambiare completamente vita: «Ballando mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco. Quest’esperienza sta finendo, come il mio anno sabbatico. Devo rientrare in una vita fatta di cose ordinarie, devo capire chi sono», spiega.

L’addio al sacerdozio

«Avevo un oratorio strapieno di ragazzi ai quali dedicavo il mio tempo, le mie energie, il mio cuore. E ora sento che mi manca, il mio cuore mi porta lì, al rapporto concreto con le persone, in particolare con i più giovani». Il bilancio, sottolinea Ravagnani rispondendo alle domande della conduttrice, «è ottimo: sono felicissimo di quest’anno che mi ha donato tanta consapevolezza, libertà, mi ha permesso di avere e fare cose che non avevo fatto in passato. è stato un giro di boa importante della mia vita che paradossalmente mi sta permettendo di recuperare tante cose belle che avevo lasciato». Già responsabile della parrocchia di San Michele a Busto Arsizio, «ho lasciato – racconta Ravagnani – che ero un prete felice, anzi oso dire il più felice del mondo. Ma a un certo punto non potevo più scendere a compromessi con la mia libertà, ero felice ma c’erano condizioni dettate dal sistema in cui stavo che sentivo che mi stavano deprimendo, stavano pressando parti importanti della mia vita». Tra queste, “il celibato: è una regola che a suo tempo avevo accettato, ma andando avanti ho capito che non corrispondeva pienamente alla mia realizzazione come uomo. Ho voluto essere onesto intellettualmente davanti a Dio, davanti a tutti: l’affettività, la sessualità, il desiderio di condividere la vita con altri, credo che siano qualcosa di umano e anche molto sano», sottolinea.

La nuova vita e i sogni dei ragazzi

La decisione di lasciare il ministero è stata sofferta, frutto di «un anno e mezzo di tormento attivo, discernimento, psicoterapia, dialoghi con il padre spirituale, letture e momenti di silenzio. Quando poi ho preso la scelta, l’ho fatto con serenità», racconta ancora. E il rapporto con la famiglia «è migliorato, perché mi sono mostrato fragile e quindi mamma e papà mi sono venuti incontro». Adesso «mamma è una fan sfegatata di Ballando, segue, commenta, si arrabbia». Del suo passato gli mancano «i ragazzi», ribadisce. «Penso ci sia bisogno di persone che decidono di avere un impatto concreto nella vita delle persone, di spendere risorse, energie, talento per gli altri, questo fa la rivoluzione. Se è quello che vorrei fare? Sì, questa è la domanda che mi inquieta: io sono la mia storia, sono stato prete, personaggio pubblico, è bene che io lo ritiri fuori in un altro modo per continuare… come non lo so, mi piace creare connessioni tra le persone. Vorrei dare la possibilità agli altri di trovare amici, fratelli, sorelle, una base su cui costruire il lavoro, la carriera, l’affermazione personale». Come? «Comunicando, creando le condizioni perché i ragazzi possano unirsi». E ai giovani nello studio di Domenica In dice: «Tutti quanti desideriamo salvarci in qualche modo, essere visti, compresi, valorizzati, ma nessuno si salva da solo, il modo migliore è farlo insieme con gli altri».