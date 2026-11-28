L'intervista all'ex sacerdote a "BellaMa'" era già finita nel mirino dell'Agcom. Ancora tensioni tra il conduttore del programma e i vertici di viale Mazzini

Dopo l’Agcom, anche il Garante per la protezione dei dati personali accende i riflettori sull’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, il sacerdote che ha lasciato il ministero e che è stato concorrente di Ballando con le stelle. Al centro dell’attenzione c’è la puntata di BellaMa’, il programma di Rai2, andata in onda lo scorso 3 novembre, durante la quale il conduttore aveva rivolto all’ospite alcune domande sulla sua sfera sessuale.

Le domande di Diaco sulla sfera privata di Ravagnani

A rendere nota la nuova iniziativa del Garante per la privacy è il Codacons, che aveva sollevato il caso e che ha pubblicato in anteprima la comunicazione inviata all’azienda di viale Mazzini. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’Autorità ha chiesto alla Rai di fornire chiarimenti su quanto accaduto durante la puntata del programma. Nella comunicazione, il Garante ricostruisce l’intervista sottolineando che, inizialmente, il confronto era dedicato alla pubblicazione del libro autobiografico di Ravagnani e alle ragioni che lo avevano portato a lasciare il sacerdozio.

A un certo punto, però, la conversazione «si sarebbe […] incentrata su aspetti attinenti alla sua sfera sessuale». Quando Ravagnani dice chiaramente di non voler fornire ulteriori informazioni sulla propria vita privata, Diaco non lo ascolta e continua a porre domande sull’argomento, sostenendo che la decisione dell’ospite di esporsi pubblicamente comportasse anche l’onere di chiarire aspetti della propria intimità.

Cosa rischia la Rai

Il Garante ha quindi invitato la Rai a presentare le proprie osservazioni e a comunicare quali iniziative intenda eventualmente adottare, con particolare attenzione alla permanenza dei contenuti contestati e alle loro successive pubblicazioni sui canali digitali dell’azienda. Una volta ricevuti i chiarimenti della Rai, il Garante potrà decidere se adottare eventuali provvedimenti. Tra le misure previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali ci sono la rettifica o la cancellazione dei dati e la limitazione del trattamento. In caso di accertamento di violazioni, possono inoltre essere applicate sanzioni amministrative che, nei casi più gravi, arrivano fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, al 4% del fatturato annuo mondiale.

Le indiscrezioni sul futuro di Diaco a «BellaMa’»

La vicenda si inserisce in un momento di tensione attorno al programma di Rai2. Il Fatto Quotidiano ha riportato alcune indiscrezioni, al momento non confermate, su un confronto tra Diaco e la Rai. Secondo il quotidiano, all’autore e conduttore sarebbe stato chiesto di modificare la struttura autoriale della trasmissione e lo stile di conduzione, ma lui avrebbe respinto la richiesta. Sempre secondo Il Fatto, l’azienda avrebbe prospettato una sospensione di due settimane del programma, alla quale il conduttore avrebbe reagito minacciando di rescindere il contratto.