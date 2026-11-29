Punteggio in parità dopo la vittoria di Musetti e la risposta di Alcaraz. Per il doppio in campo Berrettini e Vavassori

Sarà il doppio a decidere la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. I due match singolari sono andati uno agli azzurri e uno agli spagnoli, rendendo decisivo l’ultimo incontro. Il primo singolare se l’è aggiudicato Musetti, che si è imposto in rimonta su Jodar. A seguire, Alcaraz ha riportato il punteggio in parità battendo in due set Cobolli. Ora a scendere in campo per l’Italia saranno Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, per la Spagna Marcel Granollers e Pedro Martinez.

Musetti vince in rimonta su Jodar

È stata durissima la lotta tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar nel primo match della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, ma alla fine è stato l’italiano a spuntarla. Nel primo dei due singolari, lo spagnolo ha portato a casa al tie break il primo set (7-6) dopo un confronto senza esclusione di colpi. I due set successivi, invece, sono stati dominati dall’italiano, che si è imposto con un comodo 6-2, 6-1.

Cobolli cade sotto i colpi di Alcaraz

A seguire, sono scesi in campo per il secondo singolare i pesi massimi delle due squadre: Flavio Cobolli, numero 7 al mondo, e Carlos Alcaraz, terzo nel ranking mondiale. Lo spagnolo si è imposto in due set: il primo vinto in scioltezza 6-2, il secondo finito 7-6 al tie break.

L’assenza di Sinner

Tra gli spalti gremiti della BolognaFiereArena non é presente, almeno per il momento, Jannik Sinner, nonostante l’invito dello stesso Musetti ad assistere alla sfida. L’alto atesino nei giorni scorsi é stato sottoposto ad un intervento al ginocchio che lo terrà a lungo lontano dai campi. Una ovazione il pubblico l’ha riservata invece al momento dell’ingresso a Carlos Alcaraz, grande rivale di Sinner, atteso in campo nel secondo singolare contro Flavio Cobolli.