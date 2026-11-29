La vicenda risalirebbe a marzo scorso. Ma gli stessi Usa si sarebbero approfittati del sistema tramite una versione a prezzi ridotti

L’Iran avrebbe utilizzato i servizi di internet satellitare Starlink di SpaceX per condurre attacchi contro le forze statunitensi. La vicenda risalirebbe al marzo scorso, all’inizio della guerra lanciata contro Teheran da Usa e Israele. A darne notizia ora è il Washington Post, che scrive che del cortocircuito sarebbe stato informato lo stesso governo americano, nella persona del segretario alla Difesa Pete Hegseth. Secondo la testata Usa la scoperta dell’uso di Starlink da parte dell’Iran – che non ha alcuna licenza in tal senso – avrebbe mandato su tutte le furie Elon Musk. Anche perché poche settimane prima l’imprenditore si era proprio mosso per impedire a un non meglio precisato «altro avversario degli Usa» di usare Starlink per operazioni di guerra. Ad approfittarsi del sistema Starlink sarebbero stati però gli Usa stessi: secondo fonti citate dal Washington Post Musk si sarebbe infuriato dopo aver scoperto che l’esercito Usa ha impiegato droni kamikaze per la guerra in Iran avvalendosi di Starshield (la versione militare di Starlink), ma di tramite un piano tariffario più economico, destinato alle operazioni di terra.