La richiesta della procura militare di Israele per Qadri Samara sulla base della riforma introdotta da Ben Gvir: ecco cosa fece

La procura militare di Israele ha deciso di applicare l’incriminazione che prevede la pena di morte per Qadri Samara, il terrorista palestinese che lo scorso 30 settembre ha assassinato il cittadino franco-israeliano Netanel Shkaron, padre di sei figli, nei pressi di Neve Tzuf, alla vigilia di Yom Kippur. Per la prima volta, la procura applica quindi la nuova norma del codice militare della Cisgiordania entrata in vigore dopo la legge voluta dal ministro Itamar Ben Gvir. La legge distingue l’omicidio con finalità terroristiche da quello comune, rende la pena capitale obbligatoria di base nel primo caso: basta la maggioranza semplice dei giudici per emetterla.

L’assalto alla sorgente e l’arresto

Secondo quanto ricostruito, il 30 settembre Samara arrivò in macchina a una sorgente d’acqua nei pressi dell’insediamento di Neve Tzuf: armato di fucile d’assalto, aprì il fuoco su un gruppo di israeliani che era lì per fare il bagno. Shukrun, che era in macchina, fu colpito a morte. Il palestinese restò a sua volta ferito, ma riuscì a scappare in macchina guidando fino a un ospedale nei pressi di Ramallah, dove ore dopo l’esercito israeliano lo rintracciò e arrestò.