La popstar e l'ex premier canadese hanno pubblicato sui social gli scatti del loro ultimo viaggio. Durante la tappa parigina, hanno incontrato anche Macron

Un viaggio di 24 ore che parte da una delle città più romantiche del mondo, Parigi, e arriva a un’altra delle città più romantiche del mondo, ossia Venezia. Il tutto, a bordo del celebre Venice Simplon Orient Express, in un’esclusiva carrozza privata da 105mila dollari. I protagonisti della storia sono Katy Perry e Justin Trudeau, da tempo una delle coppie di celebrità più chiacchierate dei tabloid di tutto il mondo.

La carrozza di lusso sull’Orient Express

Non è chiaro se la popstar e l’ex premier canadese abbiano pagato o se sia stata una trovata pubblicitaria, ma la loro recente fuga d’amore ha già fatto il giro dei social. Come mostrato dalle foto pubblicate su Instagram da Katy Perry, la lussuosa sistemazione dove la coppia ha soggiornato disponeva di una camera da letto, una zona pranzo, una biblioteca e un maggiordomo personale, oltre ad una vasca da bagno dorato e un’abbondante disponibilità di caviale e champagne.

L’incontro con Macron a Parigi

Il romantico viaggio in treno fa parte di un più ampio tour europeo della coppia, che ha incluso tappe a Barcellona, Milano, Parigi e Venezia. Durante la permanenza nella capitale francese, Perry e Trudeau hanno anche incontrato il presidente Emmanuel Macron.