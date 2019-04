Mangia tonno e cracker perché non può pagare la mensa. Candreva pagherà la retta alla bambina

A pranzo tonno e cracker, perché i genitori, entrambi stranieri, non erano in regola con i pagamenti della mensa. È successo a una bambina delle elementari a Minerbe, in provincia di Verona. Ma la storia si è conclusa con un lieto fine: il centrocampista dell'Inter, Antonio Candreva, si è offerto di pagare la retta. Prima di annunciarlo, ha contattato il sindaco del Paese per chiedere tutti i dettagli della vicenda.

L'episodio, accaduto pochi giorni fa, è stato denunciato dal quotidiano di Verona «L'Arena» e ha sollevato molte polemiche. Non solo da parte della politica, ma anche di associazioni che si occupano di tutelare i bambini, come Save The Children.

«Questi comportamenti - ha detto Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa della ong - producono un impatto estremamente negativo sul piano educativo non solo nei confronti dei bambini colpiti, ma di tutto il gruppo classe. È intollerabile rivalersi sui bambini, ai quali devono sempre essere garantiti i servizi scolastici necessari per godere del diritto all'istruzione e alla salute».

Il sindaco del Paese, Andrea Girardi della Lega, ha detto di aver concordato la scelta con i gestori della mensa, perché nonostante numerosi solleciti la famiglia non aveva ancora potuto provvedere al parlamento. Un episodio del genere era già avvenuto alla fine del 2018: allora furono le insegnanti a rinunciare al pasto per darlo ai bambini indigenti.

