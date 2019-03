Sla: i calciatori di serie A si ammalano 6 volte di più del resto della popolazione

In media, i calciatori professionisti si ammalano di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) due volte di più rispetto alla popolazione generale e 6 volte di più per quanto riguarda i calciatori di serie A. Lo dimostra uno studio epidemiologico, condotto dai ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Milano e presentato al meeting annuale dell'American Academy of Neurology, in svolgimento negli Usa, a Philadelphia.

Abbiamo chiesto al dottor Ettore Beghi, responsabile del Laboratorio di Malattie Neurologiche dell'Istituto Mario Negri, di spiegarci come è stato fatto lo studio e quali potrebbero essere le cause dei risultati a cui sono giunti i ricercatori.

Come avete raccolto i dati necessari alla vostra analisi?

«Abbiamo affrontato questo problema, che era già emerso anche grazie all'inchiesta del procuratore Guariniello. Abbiamo voluto creare quella che chiamiamo tecnicamente "una corte" di ex calciatori, andando a ricostruire le loro carriere, consultando gli album della Panini, vedendo quanti di questi soggetti avessero poi sviluppato la Sla e confrontandoli con persone che non avevano praticato il calcio, che erano il resto della popolazione. Facendo questo abbiamo visto che il rischio per gli ex calciatori è doppio».

Il pm Raffaele Guariniello - ANSA

Chi ha praticato il calcio a livello professionistico, quindi, si ammala mediamente di Sla rispetto a chi non lo ha fatto?

«Sì, è così. Però l'informazione più importante che abbiamo ricavato è che se ad ammalarsi di Sla è un ex calciatore, questa persona si ammala molto prima di quella che è l'età abituale di insorgenza della malattia. Con un divario che è di circa di vent'anni. A questo punto noi abbiamo dedotto che essendo la Sla una malattia che risulta da un inseme di fattori, alcuni genetici (quindi una predisposizione) e altri esterni, ci siamo fatti l'idea che in soggetti predisposti (che erano quelli che si sono ammalati di Sla fra gli ex calciatori) il calcio abbia in qualche modo non solo creato un maggior rischio, ma un'anticipazione dell'esordio dei sintomi».

Nel vostro studio si parla addirittura di un rischio per il calciatori della Serie A sei volte superiore rispetto alla popolazione comune?

«Tenga presente che l'entità del rischio (doppio, triplo, quadruplo) è comunque da rapportare alla rarità della malattia. Cosa vuol dire? Che se una persona, per caso, si ammala di Sla, il suo rischio e di due/tre casi per centomila persone ogni anno: questo è il valore che emerge dagli studi di incidenza. Con un rischio doppio, triplo o quadruplo, si va a raddoppiare o triplicare questo numero. Quindi si sale a quattro su centomila o sei su centomila. C'è un rischio, ma si rimane sempre nell'ambito di una probabilità abbastanza bassa di insorgenza della malattia. Perché nella Serie A sia così alto rispetto alle altre serie non glielo so dire».

L'ex calciatore Gianluca Signorini, ammalatosi di Sla e deceduto nel 2002 a soli 42 anni - ANSA

Quali potrebbero essere le cause per cui i calciatori si ammalano mediamente di più e prima di Sla?

«Il calcio può comportare un danno ai motoneuroni sostanzialmente per tre motivi:

1) la ripetività dei traumi, in particolare dei traumi cranici. C'è un grosso dibattito negli Stati Uniti per quanto riguarda il Football americano e l'importanza degli eventi traumatici nel determinare quella che viene chiamata encefalopatia traumatica. Noi stessi, in un passato recente, abbiamo dimostrato, confrontando ammalati di Sla e una popolazione di controllo, che chi si ammala di Sla riporta nella nostra anamnesi una storia di traumatismi di una certa importanza, e di traumatismi multipli, più frequente rispetto a un soggetto che non si è ammalato di Sla. Quindi i traumi, se ripetuti e se cranici, potrebbero rappresentare un fattore di rischio.

L'ex calciatore Stefano Borgonovo, malato di Sla e deceduto nel 2013, con Roberto Baggio - ANSA

2) c'è poi molta discussione nella nostra letteratura scientifica su quanto importi un esercizio fisico molto, molto spinto. Qui i dati sono un po' più controversi. Ci sono studi che hanno fatto vedere che l'esercizio fisico è un fattore di rischio, altri invece, come uno studio fatto da noi, che sembra essere protettivo. Noi stessi abbiamo dimostrato che l'esercizio fisico nella popolazione fa bene, ma in un soggetto che poi si ammala di Sla rappresenta un fattore di anticipazione dei sintomi. Ed è quello che abbiamo visto nel nostro studio.

3) un terzo fattore - su cui però esiste ancora molta discussione e non ci sono molte prove - è l'utilizzo di farmaci antinfiammatori. Si è visto che alcuni di questi farmaci hanno delle molecole che sono simili a diserbanti e sono utilizzati sui campi di calcio, che sono a loro volta dannosi per i moto neuroni. Anche questo potrebbe essere un fattore da considerare, anche se, come le dicevo, l'evidenza scientifica che sta dietro non è particolarmente forte».

ll ciclista Lance Arstrong, protagonista del più grande scandalo doping della storia dello sport - ANSA

Il ricorso al doping potrebbe essere un'ulteriore causa?

«No, non ci sono elementi per poterlo dire. Se per doping però - anche se non si può propriamente parlare di doping - intendiamo l'assunzione di sostanze che servono a irrobustire la muscolatura, come gli aminoacidi ramificati, qualcosa si è visto. Noi, tanti anni fa, abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo voluto vedere che effetti avesse sulla malattia l'uso di queste sostanze, sulla base di uno studio precedente che aveva visto che questi aminoacidi ramificati sembravano essere utili nel rallentare la progressione della malattia.

In realtà abbiamo dovuto sospendere lo studio perché nel braccio dei pazienti che assumevano gli aminoacidi si era visto che la mortalità era maggiore. Non sappiamo se la causa fossero gli aminoacidi o qualche atro fattore di cui non avevamo tenuto conto però questo è un motivo di riflessione per dire che gli aminoacidi potrebbero magari in qualche modo, in soggetti predisposti, anticipare l'esordio della malattia».

Ci saranno ulteriori sviluppi scientifici di questo studio?

«Adesso porteremo a pubblicazione questi dati sulle nostre riviste scientifiche. In più stiamo lavorando a uno studio più importante - di cui questi risultati sono un'appendice - che è quello di andare a vedere se, come la Sla, l'ex calciatore può essere più a rischio di altre malattie neurodegenerative come il Parkinson...»

L'ex campione del mondo di pugilato Muhammad Alì, malato di Parkinson, ultimo tedoforo ad Atlanta - ANSA

Abbiamo un esempio celebre in questo senso dell'insorgere del Parkinson in possibile conseguenza di traumi cranici, quello del pugile Mohamed Alì...

«Anche l'Alzheimer avrebbe nella patologia traumatica un fattore di rischio. Per cui, Parkinson e Alzheimer sono malattie che hanno degli elementi in comune - il processo degenerativo del sistema nervoso - andando a studiare un'esposizione a traumi, un'esposizione all'esercizio fisico strenua e vedere che questo si accompagna, non solo a una più precoce insorgenza di Sla, ma anche a un aumentato del rischio per queste altre patologie, per noi è un grosso risultato perché ci aiuta a capire meglio il meccanismo di queste malattie».

