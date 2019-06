Londra, a Trafalgar anche una statua di Trump che twitta (seduto sul water) – Video

È gigantesca, alta quasi cinque metri, e tutt’altro che presidenziale: è la statua comparsa oggi, martedì 4 giugno, a Trafalgar Square a Londra. E raffigura il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in visita in Gran Bretagna, seduto su un water dorato, impegnato in un’attività per cui è certamente famoso: twittare.

«Dump Trump» (molla Trump, ndr) – è questo il nome della scultura – è stata fatta realizzare in Cina dall’attivista Don Lessem, che l’ha portato da Philadelphia a Londra per la manifestazione di protesta contro le «politiche divisive» del presidente statunitense dal titolo «Together Against Trump» (ovvero «Uniti contro Trump»).

A 16ft robot of Donald Trump sitting on a golden toilet while tweeting has just been wheeled into Trafalgar Square ready for today’s #StopTrump protests. pic.twitter.com/fRHvwqg6RT — LBC (@LBC) June 4, 2019

«Dump Trump» emette rumori (ispirati alla scena che rappresenta) e parla anche: ripete, con voce registrata, frasi tipiche dell’originale. «You are fake news» (come fake news, ha detto oggi, sono le notizie delle proteste contro di lui), ma anche «I’m a very stable genius» e «No collusion».

«Voglio che la gente capisca che lui non rappresenta l’America. L’umorismo è la mia arma», spiega Lessem ai giornalisti, aggiungendo che Trump è un «aspirante dittatore».

La statua di Trump impegnato a twittare seduto su un water durante la manifestazione contro il presidente Usa a Whitehall. Epa/Andy Rain



In piazza, a Parliament Square, c’è anche il «Trump blimp», un pallone gonfiabile con le fattezze di un gigantesco Trump neonato, già visto – come ricostruisce l’AdnKronos – l’anno scorso in occasione della precedente visita di Trump nella terra della Brexit.

