Il dialogo ritrovato tra 5 Stelle e Lega

Per l’ultimo giorno di campagna elettorale, in vista dei ballottaggi del 9 giugno, sembra essere tornato il fair play nel governo giallo-verde. Tutti concordi nel non-vivacchiare. Primo dettaglio inusuale: dopo l’incontro a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini erano usciti in silenzio, senza fornire dettagli ai cronisti ma rimandando a una nota ufficiale. Ma l’incontro era avvenuto a Palazzo Chigi, senza il ‘padrone di casa’, che era ancora in Vietnam,

Il Consiglio dei ministri (in cui il leader leghista vorrebbe far approvare il decreto Sicurezza-bis) ci sarà la prossima settimana dopo il secondo turno delle Amministrative: probabilmente martedì. I due vice premier hanno intanto avviato una riflessione sulla squadra di governo: si potrebbe arrivare a mettere in discussione la guida del ministero dell’Infrastrutture, su cui siede il pentastellato Danilo Toninelli, e la poltrona vacante delle Politiche europee.

Riguardo all’indicazione del componente italiano nella prossima commissione europea, Di Maio e Salvini sarebbero d’accordo sul fatto che il nome che il governo indicherà dovrà essere quello di un politico e non di un tecnico.

Ma ci sono altri comportamenti degli alleati di governo, da tenere sotto osservazione: dopo le dimissioni ritirate da parte del sindaco leghista di Legnano (ora ai domiciliari) a commentare erano stati solo i consiglieri regionali M5S, mentre qualche settimana fa era stato il capo politico 5 Stelle Di Maio a parlare di una nuova Tangentopoli. Dopo l’indagine della Corte dei Conti nei confronti del viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, nessuna preoccupazione è stata espressa dagli alleati pentastellati.