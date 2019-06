Elezioni amministrative in Sardegna: oggi si vota a Cagliari e Sassari

28 comuni al voto per un totale di 390mila cittadini. Nel capoluogo il Movimento 5 Stelle non si è presentato

Per la sfida elettorale dei 28 Comuni sardi chiamati al voto oggi, nelle ultime settimane erano arrivati numerosi leader nazionali: l’ultimo, in ordine di tempo, era stato Luigi Di Maio che a Sassari e ad Alghero aveva attaccato la giunta regionale di centrodestra (guidata dal leghista Solinas) per la legge che reintroduce i vitalizi.

Per la Lega sarà invece un nuovo test dopo il successo delle Europee, mentre il Pd spera di mantenere il governo delle città già governate dal centrosinistra (Cagliari, Sassari, Alghero). Alle ultime Regionali, il Carroccio pur crescendo era arrivato secondo, subito dopo il Partito democratico che aveva tenuto nonostante il calo dei consensi.

Il rischio astensionismo è alto e in più bisogna considerare che i cagliaritani nel 2019 sono andati alle urne ben quattro volte. Sono quasi 400mila gli elettori sardi che questa volta sono chiamati a votare: tra loro anche gli abitanti di cinque città con popolazione superiore a 15mila (Cagliari, Sassari e Alghero, Monserrato e Sinnai): gli eventuali ballottaggi saranno il 30 giugno.

Cagliari

Il capoluogo isolano va al voto con due anni di anticipo per le dimissioni del sindaco di sinistra Massimo Zedda, che ha optato per il Consiglio regionale dove siede all’opposizione dopo aver perso la sfida per la guida della Regione contro Christian Solinas (centrodestra).

La sfida è a tre, tra centrosinistra (Francesca Ghirra), centrodestra (Paolo Truzzo, FdI) e una lista civica ambientalista (Angelo Cremone). Assente il Movimento 5 Stelle: il candidato è stato silurato da Roma dopo le polemiche su alcune frasi antiabortiste. Sarà dunque importante capire come si comporteranno gli elettori M5s.

Sassari

Sette candidati per la poltrona da sindaco nella città guidata da 14 anni dal centrosinistra. Il sindaco uscente Nicola Sanna del Partito democratico si è dimesso dopo i risultati delle Regionali: non era stato eletto come consigliere regionale. Dimissioni poi ritirate su invito del segretario Pd Nicola Zingaretti.

Alghero

Tre candidati sindaco: Mario Bruno (centrosinistra), Mario Conoci (centrodestra) e Roberto Ferrara (M5S). Proprio il sindaco uscente Mario Bruno aveva avuto dei problemi in maggioranza pochi mesi fa e non aveva escluso le dimissioni.

Nessuna lista ad Austis

Niente elezioni invece ad Austis, in provincia di Nuoro: qui per la quinta volta consecutiva non è stata presentata alcuna lista.