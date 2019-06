L’audio “rubato” di Luigi Di Maio: «Sono inc**zato con Di Battista. Salvini? Io non uso voli di Stato»

«Mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase ‘burocrati dentro ai ministeri». Non c’è molto da equivocare nella frase pronunciata da Luigi Di Maio, registrata da Fanpage, durante la prima assemblea territoriale del Movimento 5 Stelle del 21 giugno, a Terni. Il vicepremier ha colto l’occasione per rispondere ai colleghi “ortodossi”, in primis a Alessandro Di Battista, che nel suo ultimo libro aveva puntato il dito contro la deriva «da burocrati» dei grillini entrati nei palazzi del potere.

Le accuse a Di Maio

Perdita d’identità, politiche troppo “leghiste”, riorganizzazioni che non arrivano. L’ala ortodossa del Movimento 5 Stelle sembra muoversi compatta contro il capo politico Luigi Di Maio. Accuse a volte velate, a volte arrivate indirettamente (come le parole di Roberto Fico in occasione della festa della Repubblica). Ma che pesano sull’operato presente e futuro del vicepremier.

«Ha paura di Dibba, di Davide, di Beppe, di Conte, di Fico, di Raggi ed Appendino, manca solo Lino Toffolo!», dicono dalle prime file del Movimento. Ora a fare muro attorno al ministro del Lavoro restano i fedelissimi Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro, la portavoce Cristina Belotti. Un momento che, secondo alcuni, è «questione di vita o di morte».

La difesa Di Maio: «Alcuni bivaccano, fanno delle cose scorrette e poi rientrano»

Accerchiato, Di Maio tenta di ripartire dalla base degli attivisti. Davanti alla platea di trecento persone per parlare della situazione nel Movimento e dei progetti sul fronte organizzativo. Al momento delle domande dalla platea, Di Maio appare subito sul piede di guerra: «Io vedo oggi il movimento come una persona che, invece di sapere sapere dove sta andando, sta girando su se stesso».

In una registrazione dell’incontro pubblicata da Il Fatto Quotidiano, si sente il leader grillino cavalcare in un primo momento l’onda dell’autocritica: «In molti gruppi locali, lo vedo a volte anche a Roma, a volte succede anche da altre parti. Non sapendo quali sono gli obiettivi specifici cominciamo ad avvitarci su noi stessi. Se noi, con questa struttura di progettazione, individuiamo le iniziative da fare su ogni territorio e su tutto il territorio nazionale, allora qui nessuno litiga più perché sappiamo che cosa fare».

Ma passato il momento del mea culpa, Di Maio volge lo sguardo ai «bivaccatori». «Ci sono tante questioni arretrate», dice. «Sono passati dieci anni e ora queste questioni stanno esplodendo. Io, ovviamente in senso lato, un po’ pulizia […], un po’ di persone che stanno a bivaccare nel Movimento e ogni tanto se ne escono, fanno delle cose scorrette e poi rientrano..».

«Questo è vero che.. è vero che era un treno», continua. «Era un treno, Beppe parlava sempre del treno.. ma non è che è un albergo gratis in cui entri, fai quello che vuoi, metti a soqquadro e te ne vai. Questo non può funzionare».

«Salvini fa campagna elettorale con voli di stato»

Roberto Morassut, responsabile Infrastrutture della segreteria nazionale del Pd, ha dichiarato che secondo Di Maio «Salvini avrebbe utilizzato voli di Stato per il suo lungo tour elettorale degli scorsi mesi in Italia». «Viste le parole così nette di Di Maio», ha aggiunto, «il Governo ed il presidente Conte hanno il dovere di riferire alle Camere e di fare chiarezza su ogni singolo utilizzo dei voli di Stato da parte del Ministro Salvini e degli altri membri dell’esecutivo».

Fonti del Viminale, però, hanno prontamente smentito: «È già stato tutto certificato, i voli sono stati usati solo per impegni istituzionali, siamo pronti a querelare chiunque dica il contrario. Meno tempo si perde in chiacchiere, più tempo rimane per lavorare».

Leggi anche: