Olimpiadi 2026: il video (virale) della presentazione di Milano-Cortina

Le Olimpiadi invernali del 2026 tornano sotto il segno del tricolore, a distanza di vent’anni esatti dai giochi olimpici di Torino 2006. Il Comitato Olimpico internazionale, a Losanna, ha ceduto al fascino dell’Italia, regalandole la vittoria contro la Svezia, con 47 voti a favore e 34 contrari. Ad ospitare i giochi sportivi saranno due città: Cortina e Milano.

Da qualche ora in rete è apparso un video, diventato virale, non solo tra i milanesi e i cortinesi, ma tra tutti gli italiani, segno evidente che l’entusiasmo per la manifestazione sportiva ha coinvolto tutti.

Il filmato, della durata di quasi tre minuti, è il video di presentazione per la candidatura italiani ai giochi e racconta attraverso una serie di immagini le bellezze d’Italia.

Ci sono scorci di Milano, di Cortina, degli skyline. Ma anche gli impianti sportivi, e le riprese dall’alto delle Dolomiti. Uno spot del made in Italy a tutto tondo.

La vittoria della coppia Milano-Cortina è stata accolta, ieri, da esultanze varie nelle piazze, con stappi di bottiglie, urla, e l’inno di Mameli cantato a squarciagola.

Poi il tam tam social, con post e tweet dal mondo della politica, ma non solo. E la foto del sindaco di Milano, Beppe Sala, che imbraccia gli sci e scrive: Olympic Winter Games 2026! Taaac!

La cerimonia di apertura avrà luogo nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Mentre per la cerimonia di chiusura la scelta è ricaduta sull’Arena di Verona. Le premiazioni avverranno per Milano in Piazza Duomo e per Cortina nello scenario delle Dolomiti.

