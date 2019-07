Giulini: «Barella? Decide in 48 ore. L’Inter è sparita»

La bomba era nell’aria e il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, l’ha tirata fuori appena uscito dall’assemblea di Lega. Confermando che con la Roma è tutto fatto per Barella, ora tocca al giocatore decidere.

“Con l’Inter avevamo raggiunto un accordo sulla base fissa, dovevamo sistemare i bonus, ma è sparita da 20 giorni. Non so se sia più interessata al ragazzo'”, ha detto il numero 1 del Cagliari. Sulla Roma:”Siamo d’accordo su tutto, siamo soddisfatti. Ora è legittimo che Barella si prenda due giorni per decidere e valutare la nuova situazione”.

