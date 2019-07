La Juve su Icardi: presunto summit Paratici-Wanda Nara a Ibiza

Le tinte per ora sono ‘gialle’, ma potrebbero diventare bianconere. Non ci sono conferme ufficiali, ma neanche smentite bipartisan, sul presunto incontro ad Ibiza tra Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, e Fabio Paratici, capo area sport della Juve.

Maurito è diventato un separato in casa, è restio a spostarsi da Milano ma, per quanto circola, starebbe mettendo la Juventus in cima alle sue scelte. I bianconeri ricambiano la stima, ma non corrono anche perché devono prima sfoltire gli esuberi offensivi. Mandzukic e, neanche lui è intoccabile, Paulo Dybala.

Ansa / Wanda Nara in tribuna a San Siro

La Juve con pazienza, l’Inter con una certa fretta anche perché c’è Lukaku da prendere più o meno alle stesse cifre della ipotetica cessione di Icardi (80 milioni di euro). In serata l’agente del belga è stato negli uffici nerazzurri e all’uscita ha confermato interesse e difficoltà della trattativa. Bisogna muoversi. Come a Ibiza, dove al divertimento si affianca il calciomercato.

