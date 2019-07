De Ligt, il Barcellona non si arrende. Ma la Juve è serena

View this post on Instagram

🙌🏻 🙌🏻 Hoy quiero dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible este título. Desde el primero al último de mis compañeros; a todos los miembros del cuerpo técnico que se han dejado el alma y han tenido fe ciega en este grupo desde el primer momento; a mi familia, a mi pareja y a mis amigos. Sin vuestro apoyo y aliento esto hubiera sido imposible. Y también a la afición. Gracias porque hemos sentido vuestro calor y vuestra fuerza durante todo el torneo. Y por último, quiero dedicar especialmente este torneo a mi amigo y compañero José Antonio Reyes y a su familia. Se que has estado apoyándonos allá donde estés. Toda mi fuerza para Jose , joni y ánimo para ellos y especialmente para Juanma. Estamos contigo y te recuperarás pronto amigo. ⚽️🇪🇸 // 🙌🏻🙌🏻 Today I want to thank everybody who made this title possible. To each and everyone of my team mates; all the members of the technical staff, who put their soul into it and believed blindly in this group from day one. To my family, my partner and friends. This would have been impossible without your support and encouragement. Also to the fans. Thank you, because we felt your warmth and strength through the whole tournament. And last but not least, I want to dedicate this tournament to my friend and fellow countryman José Antonio Reyes and his family. I know you have been supporting us from where you are. All my strength and courage goes to them, and specially to Juanma. We think about you and you will recover soon, my friend. ⚽️🇪🇸 @sefutbol #EuroU21 #larojita #laroja #graciasespaña #thanksspain #finaleurosub21 #finaleuroU21 #españacampeona #spanishchampions