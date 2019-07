Napoli, sondaggio per Icardi. Adl vuole James in ritiro

Un vecchio innamoramento, di quelli che non passano mai, ma raramente vanno a meta. Il Napoli e Mauro Icardi, atto secondo. Un altro tentativo di flirt con gli azzurri spettatori interessati della diatriba tra Inter e Maurito. Spettatori, sì, ma a debita distanza. Ecco perché al momento è solo il classico sondaggio. Icardi ha mostrato piccole aperture all’ipotesi azzurra e Adl, che già lo aveva individuato come erede di Higuain nell’infuocata estate 2016, disegna la sua strategia. Diciamolo subito, è dura andare a dama: tre motivi su tutti.

Icardi chiede un ingaggio intorno ai nove milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, Adl sarebbe addirittura intenzionato ad offrirgliene 10 a stagione. Una offerta irrinunciabile che, però, porterebbe James Rodríguez, l’obiettivo di mercato più concreto, a guadagnare 3 milioni meno dell’attaccante dell’Inter; determinando una differenza di ingaggio non foriera di serenità;

l’eventuale acquisto di Icardi costringerebbe il Napoli a operare una cessione top. Il nome più ricorrente, a cifre adeguate, è quello di Lorenzo Insigne. Che all’Inter piace ma, per quanto trapela, non come un tempo. Lo scambio, in questo momento, rientra nella categoria ‘estremamente improbabile”.

al di là del sondaggio azzurro e della piccola apertura di Icardi, il giocatore aspetta sempre la Juventus; la cui strategia è chiara: vendere Higuain e Mandzukic, aspettare le ultime settimane di mercato e sfruttare, magari, la necessità dell’Inter di cedere l’attaccante a cifre irrisorie, per non perderlo tra due anni a costo zero.

James, Adl spinge

Sognando Icardi, aspettando James Rodríguez. Il colombiano si gode le vacanze post Copa America, ma il suo agente, il potentissimo Jorge Mendes, sta lavorando ai fianchi il Real Madrid per accelerare le operazioni. Adl vuole James già a Dimaro, magari anche negli ultimi giorni per presentarlo con tutti gli onori del caso. Sistemato il milionario trasferimento di Joao Felix all’Atletico Madrid, Mendez, rimasto nella capitale spagnola, può dirottare tutte le sue attenzioni su James e sul Napoli.

Verdi in uscita, le lacrime di lady Albiol

Il Napoli deve anche scremare la sua rosa. Rog è ancora in stand by. Piace a tanti, Fiorentina in primis, ma per ora nessuno porta i circa 20 milioni richiesti da De Laurentiis. Che ne vuole 25 per cedere Verdi al Torino; Cairo, a queste condizioni, non ci sta. Intanto, parafrasando il celebre Benvenuti al Sud, lady Albiol si commuove su Instagram e saluta Napoli. Per il suo Raul, sei anni da protagonista a Napoli, comincia l’avventura al Villareal.

Foto di copertina / Ansa

