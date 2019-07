Fratelli d’Italia protesta contro la Francia per il caso Sea Watch: si presentano in 20 – Il video

Il partito di Giorgia Meloni ha organizzato il blitz per protestare contro la decisione della Francia di premiare la capitana della Sea Watch Carola Rackete

«Altro che liberté, egalité, fraternité, sfruttate gli africani e pagate i negrieri, vergogna!».

Una delegazione di Fratelli d’Italia si è presentata con questo striscione davanti all’ambasciata francese a Roma, per protestare contro la decisione della Francia di premiare la capitana della Sea Watch Carola Rackete e invitarla all’europarlamento.

Dietro allo striscione ci sono, manifestante in più, manifestante in meno, 23 persone.

Il capo-delegazione invita l’autrice del video ad allontanarsi per riprendere «tutta la gente», ma la signora protesta: «Più indietro di così».

📍Sfruttate l’Africa e pagate i negrieri, altro che Liberté, Égalité e Fraternité📍 VERGOGNA 📍Francesco Lollobrigida “FDI… Posted by Fratelli d'Italia Camera on Saturday, July 13, 2019

«FDI – si legge nel post su Facebook – manifesta sotto l’ambasciata di Francia per ribadire che l’Italia è uno Stato sovrano e che non si può calpestare la dignità nazionale come Parigi sta provocatoriamente cercando di fare, premiando e sostenendo il capitano della #SeaWatch Carola Rackete»!

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: