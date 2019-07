Novak Djokovic elogia Re Federer: «È stato un onore fare la storia di Wimbledon con una leggenda del tennis»

Quattro ore e cinquantasette minuti: è stata questa la durata della più lunga finale mai disputatasi a Wimbledon, il tempio eterno del tennis mondiale. Una finale dal risultato non scontato, in cui due leggende della racchetta, Novak Djokovic e Roger Federer, non si sono risparmiate e hanno regalato al tennis – e allo sport in generale – una grande lezione sportiva e umana. Il successo al quinto set ha permesso al serbo Novak Djokovic di vincere il quinto titolo personale sulla terra verde dell’All England Club, eguagliando il numero di titoli vinti dallo svedese Bjorn Borg.

How do you sum up a final like that? 🤯@IBM take a deeper look into how @DjokerNole won his fifth title in a #Wimbledon epic… pic.twitter.com/tmkYtv0oca — Wimbledon (@Wimbledon) 14 luglio 2019

«Negli ultimi 12 mesi è stato un vero e proprio viaggio per me, tentando di riprendermi dall’infortunio e cercando di tornare al livello di tennis che mi avrebbe permesso di competere per gli Slam. La fiducia in me stesso, la resilienza, la dedizione e il grande supporto da parte delle persone a me più care mi hanno permesso di essere dove sono oggi. Sono fortunato e ne sono consapevole», ha scritto Djokovic su Instagram.

Il campione serbo ha voluto però omaggiare anche l’avversario sconfitto, il Re del tennis mondiale Roger Federer: «Wimbledon, è stato un grande piacere fare la storia e condividere il campo con una leggenda del nostro sport, ancora una volta. Continuerò a sognare di far parte di questi momenti memorabili in futuro. E comunque l’erba non ha mai avuto questo sapore». E chi può sapere se, in futuro, non saranno ancora loro i due protagonisti che sapranno incantare e stupire nuovamente il pubblico del terzo torneo del Grande Slam.

