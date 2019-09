A mezzanotte la 19enne Bianca Andreescu ha vinto gli Us Open femminili, battendo Serena Williams che ha perso la quarta finale Slam di fila. Nella finale disputata sul cemento di Fushing Meadow, a New York, la 19enne canadese ha battuto Serena Williams in due set per 6-3, 7-5.

Per la giovane tennista è il primo Major conquistato in carriera: finora aveva vinto in passato appena due tornei: a marzo a Indian Wells e ad agosto il torneo di Toronto.

«Ho lavorato molto duramente per questo momento. Giocare contro Serena – una vera leggenda dello sport – è stato fantastico», ha detto la 19enne al termine dell’incontro. Andrescu ha festeggiato salutando la sua avversaria e poi sdraiandosi sul campo da tennis, tra gli applausi del pubblico.

