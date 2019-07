Il G7 boccia Libra, la criptovaluta di Zuckerberg

Dopo l’alt del presidente americano Donald Trump, anche il G7 frena su Libra, la criptovaluta di Mark Zuckerberg. Il vertice dei ministri delle finanze dei Paesi membri (Usa, Giappone, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna) a Chantilly, nord di Parigi, si è concluso con l’annuncio di nuove forme di regolamentazione da definire a breve per proteggere il sistema finanziario mondiale.

In una dichiarazione a effetto, il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha definito «inaccettabile» l’ipotesi che una compagnia privata, come Facebook, possa stampare moneta senza essere sottoposta a forme di controllo democratico.

Il consenso – così come ha riassunto Benoit Coeure, membro della Banca Centrale europea e presidente della taskforce al G7 – sembra ruotare attorno alla convinzione che i vantaggi associati a un moneta globale come Libra, in termini del potenziale agevolamento dei pagamenti e l’abbassamento dei prezzi, siano assai inferiori rispetto ai rischi.

Nel giustificare l’importanza di introdurre nuove forme di regolamentazione, Coeure ha fatto riferimento alla necessità di prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo e di garantire un’equa competizione e proteggere i dati dei consumatori.

In precedenza Donald Trump aveva dichiarato che se Facebook avesse intenzione di stampare moneta, si sarebbe dovuta costituire formalmente una banca e quindi sottoporsi ai vincoli che regolano il settore finanziario.

