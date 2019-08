La crisi diplomatica tira in ballo le first lady, Macron: «Bolsonaro maleducato con Brigitte»

Tutto è iniziato da una foto postata sui social network da un utente in cui si metteva a confronto l’aspetto fisico della first lady brasiliana con quello della moglie del capo di Stato francese. Brigitte Macron, 66 anni, nel riquadro superiore. Michelle Bolsonaro, 37 anni, in quello inferiore. «Ora capite perché Macron ce l’ha così tanto con Bolsonaro?», si leggeva nella didascalia del meme, alludendo a una fantomatica invidia del presidente francese.

La foto, postata sulla pagina del presidente brasiliano, ha suscitato la reazione del presidente stesso, che ha commentato: «ahah, non umiliarlo». Macron ha aspettato l’occasione del G7 di Biarritz per reagire all’accaduto, affermando che le parole di Bolsonaro nei confronti della moglie erano «estremamente irrispettose» e «tristi».

«Le donne brasiliane si sono sicuramente vergognate di aver letto quello che ha scritto il loro presidente. Spero che molto rapidamente avranno un presidente che si comporti all’altezza», ha affermato Macron.

Lo scambio di battute è avvenuto dopo che il presidente francese ha preso una netta posizione contro Bolsonaro, condannando la sua inazione rispetto agli incendi in Amazzonia. Macron aveva già minacciato di non ratificare più un accordo commerciale con il Sud America se Bolsonaro non avesse fatto qualcosa per tutelare l’Amazzonia.

Bolsonaro, da parte sua, ha accusato Macron di cercare di «strumentalizzare una questione interna per vantaggi politici personali» e di usare una «mentalità colonialista fuori luogo nel 21esimo secolo». Il 25 agosto tutti i leader del G7 si sono detti d’accordo per «aiutare al più presto i paesi colpiti» dagli incendi in Amazzonia, con un contributo proposto di 20 milioni. Contributo poi rifiutato da Bolsonaro.

Leggi anche: