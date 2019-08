«Bolsonaro il Piromane», l’ultima opera di TvBoy contro gli incendi in Amazzonia – Video

A una sola settimana di distanza dall’ultimo blitz a Barcellona, in cui lo street artist italiano si è schierato a fianco dell’Ong spagola Open Arms con un murale dedicato a Oscar Camps (fondatore della Ong), torna a colpire TvBoy.

Questa volta il bersaglio dello street artist è Jair Bolsonaro, il presidente del Brasile, ritratto mentre getta benzina sui 20 milioni di dollari offerti in aiuto dal G7 per la lotta agli incendi che stanno devastando il «polmone verde» del mondo.

Anche questa volta, TvBoy svela l’opera pubblicando un video su Instagram, mostrando «Bolsonaro il Piromane» sorridente, mentre manda a fuoco gli aiuti finanziari offerti dalle altre nazioni, inizialmente rifiutati perché intesi come un’interferenza estera negli affari interni del Brasile.

Ed è così che TvBoy lancia un monito globale: «Tratta bene la Terra! Non ci è stata data dai nostri padri, ci è stata prestata dai nostri figli», invitando tutti fare una donazione per «Salvare le terre indigene in Amazzonia».

