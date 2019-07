Milan, suggestione Correa: ma l’Atletico (per ora) non ci sente

Il nome sta circolando con forza da ore dall’Argentina: Miguel Angel Correa, 24enne attaccante dell’Atletico Madrid, vuole essere centrale nel progetto degli spagnoli, non si sente tale e si sta guardando intorno. Tra i club interessati c’è anche il Milan, disposto anche a fare un sacrificio, ma con una serie di dubbi non da poco.

Il cartellino

L’Atletico valuta Correa circa 60 milioni di euro, e già questo è uno scoglio bello grosso. Se non bastasse Simeone non vorrebbe liberarsi dell’attaccante, legato agli spagnoli con un ricco contratto fino al 2024. Insomma poca disponibilità al dialogo e, proprio per la stima del Cholo nei confronti di Correa, l’Atletico non sta spingendo per James Rodriguez, conteso al Napoli di Ancelotti.

André Silva e Cutrone

L’altro, grosso punto di domanda riguarda le uscite. Il Milan deve cedere prima di acquistare e dovrebbe liberarsi di due punte, Cutrone e André Silva, per mettere insieme i quasi 60 milioni necessari per presentarsi con validi argomenti al tavolo dell’Atletico.

Cutrone (valutazione 25 mln) piace al Wolverhampton, il portoghese (35mln) al Monaco. Ma se anche dovessero essere ceduti entrambi, il Milan si ritroverebbe poi con un solo attaccante di peso (Piatek) e rotazioni pressoché annullate in prima linea. Per il 4-3-1-2 di Giampaolo non sarebbe il massimo.

Leggi anche:

Foto di copertina / Ansa