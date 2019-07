La corsa di Salvini e Di Maio per andare a Bibbiano – Video

«Presto sia io che il ministro Bonafede saremo a Bibbiano perché il ministro illustrerà la squadra speciale che si occupa di tutela dei minori». A prometterlo, parlando con i cronisti oggi, martedì 23 luglio, è il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. «È veramente vergognoso il silenzio del Pd», affonda nuovamente il capo politico del M5S. Matteo Renzi «dice che gli faccio schifo. A me fa schifo il loro silenzio sul caso Bibbiano».

A Bibbiano è accorso già stamane l’altro vicepremier, Matteo Salvini, che ha improvvisato un comizio nella piazza del Municipio del comune in provincia di Reggio Emilia al centro dell’inchiesta Angeli e Demoni su presunti affidi illeciti di minori: «Sono qua prima ancora che da ministro, da papà».

«Se qualcuno ha sbagliato sulla pelle di un bambino, paghi il doppio»

«Io spero che nei prossimi mesi Bibbiano e gli altri comuni, quando uno andrà su Google, verranno trovati per il lavoro e per i loro giovani e non come la comunità degli orchi – ha detto a un gruppo di residenti e genitori arrivati in paese – Ma se qualcuno ha sbagliato sulla pelle di un bambino, deve pagare il doppio».

«Sono quasi 10mila i bambini portati via dalla loro famiglia in Emilia Romagna – ha aggiunto il ministro dell’Interno – Se qualcuno è stato strappato a una situazione di violenze è giusto che abbia diritto a un futuro. Ma se qualche bambino è stato portato via con l’inganno, deve tornare da mamma e papà. Non avrò pace finché l’ultimo dei bimbi, sottratto ingiustamente a mamma e papà, sarà tornato a casa».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Perché i tribunali non vanno nei campi rom a portar via e salvare quei bimbi? – ha chiesto Salvini – Ho letto le carte su qualche famiglia italiana in difficoltà economica e lì i tribunali sono implacabili. Nei confronti di chi invece li educa al furto fin da quando hanno un anno di vita, niente…».

Il ministro dell’Interno ha poi assicurato che entro i primi di agosto verrà approvata la proposta della Lega sulla commissione d’inchiesta delle Case famiglia. «Andremo fino in fondo, non solo sui 10mila bambini portati via

alle famiglie in Emilia-Romagna, ma in tutta Italia. È una vergogna che ci sia chi fa business persino sulla pelle dei bambini», ha aggiunto.

La visita improvvisata di Salvini a Bibbiano ha attirato forte critiche da parte dell’opposizione, in particolare dal Pd: «Il vicepremier Salvini dovrebbe rispondere in Parlamento sulle presunte tangenti russe al suo partito. Dovrebbe andare in Calabria, dove c’è stato un duplice omicidio di mafia. E invece va a Bibbiano a fare sciacallaggio politico. Al peggio non c’è limite», ha scritto il senatore e responsabile economia dei Dem, Antonio Misiani.

Video credits: Ufficio Stampa M5S e Facebook Matteo Salvini

