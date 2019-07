Carabiniere ucciso, Amanda Knox: «Il processo non spetta all’opinione pubblica»

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti mantiene una linea di massimo riserbo sulla vicenda dei due giovani americani arrestati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

A far salire il dubbio che le autorità americane potessero chiedere l’estradizione di Natale Hjorth ed Elder Lee era stata la diffusione di una foto ritraente Hjorth bendato e ammanettato in caserma. «Siamo a conoscenza di queste notizie», ha risposto un portavoce Usa all’agenzia Ansa. «Quando un cittadino Usa è detenuto all’estero, il dipartimento lavora per fornire l’appropriata assistenza consolare. Per motivi di privacy – ha aggiunto – non possiamo commentare ulteriormente».

L’arresto dei due ragazzi americani ha portato all’immediato parallelo con il caso di Amanda Knox, la studentessa statunitense che nel 2007 venne coinvolta nelle indagini per la morte di Meredith Kercher e arrestata (e poi assolta in via definitiva) con l’accusa di omicidio. Knox ha dedicato un tweet all’argomento, postando un articolo del Washington Post.

Many are asking me about this case. All I can say is: I’m withholding judgment. It should be tried in the court of law, not the court of public opinion. In any case, it’s tragic. My ❤️ goes out to the victim’s family.https://t.co/n6sh8lhluV